Полис ОМС: нововведения в период пандемии COVID 19

В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией (COVID-19), правила оказания медицинской помощи по ОМС несколько изменились. Всем гражданам следует знать о своих правах.
Новые возможности
Если у пациента закончился рецептурный препарат:
- лечащего врача можно вызвать на дом;
- лечащий врач может дистанционно выписать рецепт;
- лекарства теперь разрешено при необходимости доставлять на дом.
(в соответствии с п.2.15 Приложения № 3 к Приказу Минздрава РФ N 198н).
(в соответствии с п. 1.9 и 2.17 Приложения № 3 к Приказу Минздрава РФ № 198н).
(п. 1 ж Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №432 до 31.12.2020).
Появившиеся ограничения
В связи с перегруженностью медицинских учреждений появились ограничения на получение плановой медицинской помощи:
- приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, для всех возрастных категорий.
- сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме (установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) могут быть увеличены региональными органами управления здравоохранением[1].
- пациентам с хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб, ухудшения самочувствия, признаков прогрессирования заболевания плановый визит к врачу лучше отложить в целях снижения риска распространения COVID-19. В противном случае нужно вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочувствия – скорую помощь.
- плановая госпитализация в стационары с круглосуточным пребыванием и в дневные стационары, а также осуществление отдельных инструментальных и лабораторных исследований, проводится только по направлению врача, оказывающего первичную медицинскую помощь в поликлинике или по направлению, выданному органом управления здравоохранением субъекта РФ.
Без изменений медпомощь оказывается
- при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пациента;
- при подозрении на наличие носительства и/или заболевания, вызванного COVID-19;
- пациентам с признаками простудного заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одышка), особенно пациентам старше 60 лет.
Гражданин имеет право:
- вызвать скорую помощь,
- вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он прикреплен,
- быть госпитализированным в круглосуточный стационар при наличии соответствующих показаний.
Госпитализации в специализированный стационар подлежат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и пневмонией.
Без ограничений медпомощь оказывается: (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №432)
Страховые представители продолжают оказывать информационное сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями в случаях обращений за консультативной помощью, и в случаях неявки их на очередной запланированный курс противоопухолевой терапии или назначенного исследования.
При этом медицинские работники и пациенты обязаны строго соблюдать требования по профилактике и снижению риска распространения COVID-19.
[1] Оригинальный текст - ВЫСШИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ