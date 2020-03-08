Карантин по коронавирусу объявлен еще в одной архангельской больнице. Причем тут стирка белья?

У сотрудника Архангельской клинической психиатрической больницы тест на коронавирус дал положительный результат.
Теперь в психонаркологическом отделении проводятся карантинные меры. 52 пациента находятся в под постоянным наблюдением врачей, 14 медработников – на строгой самоизоляции.
Проверку факта заражения ведет региональный Роспотребнадзор.
Из своих источников редакции удалось узнать, что стирку белья для психиатрической клиники проводит (или проводил до самого недавнего времени) госпиталь ветеранов, где теперь располагается один из двух архангельских обсерваторов. Там же стирают белье и Детской областной клинической больницы.
Возникает резонный вопрос – нет ли произошедшем причинно-следственной связи?