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Эй, моряк, ты слишком долго плавал! В Архангельске полиция штрафует нарушителей самоизоляции

Напомним, что ранее врио губернатора региона Александр Цыбульский обратился к сотрудникам полиции, патрулирующим улицы столицы региона, с просьбой предупреждать праздно шатающуюся публику соблюдать режим самоизоляции, несмотря на объявленный месячник выходных:

- Все сотрудники патрульно-постовых служб должны подходить к каждому человеку, находящемуся на улице, и напоминать о необходимости соблюдения режима.

Однако если для одних граждан призыв оставаться дома рекомендация, то для других прямое указание к исполнению.

По данным издания «Регион 29», к группе риска в Архангельске относятся, прежде всего, моряки загранплавания, недавно вернувшиеся из рейса. Они попадают в базы Роспотребнадзора при каждом пересечении границы, даже если не сходили на берег. Попадаются полицейским и такие квартиры, где хозяев нет уже без уважительной причины.  О таких случаях полицейские сообщают в Роспотребнадзор, где уже уточняют, почему люди нарушили самоизоляцию. Если выясняется, что у человека время карантина не закончилось, его штрафуют.

На нарушивших режим обычно налагается штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, в особых случаях – до 15 тысяч. На прошлой неделе таких материалов было передано на рассмотрение 45.

Также в группу риска входят граждане, вернувшиеся из туристических поездок заграницу (их поток по понятным причинам практически сошел на нет), а также те, кто непосредственно контактировал с инфицированными, для них в Архангельске открыты специальные обсерваторы.

Кстати… все чаще в обществе звучат призывы сажать на карантин прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, как основных внутренних источников заразы. Причем сажать, не взирая на звания и должности.

Напомним, стандартный срок самоизоляции – 14 дней, с обязательной сдачей тестов на коронавирус.   

16 апрель 11:12 | : Будни

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