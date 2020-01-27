«Слишком много народу на улицах». Александр Цыбульский расширил полномочия архангельских полицейских

ВРИО губернатора Архангельской области, проехав по улицам областного центра, обратил внимание на большое количество праздно шатающегося народа.
Напомним, в странах Европы, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса (Италия, Испания), на подобных беспечных граждан налагаются крупные штрафы в евро. Также там запрещено перемещаться даже по неотложным делам парами… только в одиночку.
Исполняющий обязанности главы региона обратился с просьбой к полиции навести в этой части порядок. Проще говоря, припугнуть.
Александр Цыбульский:
- Все сотрудники патрульно-постовых служб должны подходить к каждому человеку, находящемуся на улице, и напоминать о необходимости соблюдения режима.
Расчет на ментальность – общение с полицией для любого законопослушного гражданина уже стресс. Во избежание недоразумений, советуем всем выходящим из собственных квартир даже с пакетом мусора иметь с собой удостоверения личности. Желательно с указанием прописки.