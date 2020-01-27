Православный Брайтон-бич вступил в борьбу с коронавирусом

Автомобильный крестный ход по всем районам Нью-Йорка совершило духовенство Николаевского Патриаршего собора по благословению временно управляющего Патриаршими приходами в США и Канаде епископа Сурожского Матфея.
Автомобильный крестный ход по всем районам города с образом святителя Тихона с частицей его святых мощей начался по завершении всенощного бдения в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и 95-й годовщины преставления святителя исповедника Тихона.
«К клирикам и мирянам Патриарших приходов в США был обращен призыв во время крестного хода молиться и читать акафист святителю Тихону – Небесному покровителю Америки, строителю Николаевского собора Нью-Йорка, сообщили в службе коммуникации ОВЦС. — Во всех районах города — Манхэттене, Бруклине, Статен-Айленде, Брайтоне, Квинсе и Бронксе — были совершены остановки и вознесены ектения и молитва во время распространения вредоносного поветрия, а также об исцелении болящих».
Духовенство собора также посетило патронируемый Патриаршими приходами в США Дом трудолюбия во имя праведного Иоанна Кронштадтского, где в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» был совершен молебен с руководством и подопечными этого учреждения.
Завершился крестный ход в полночь у Николаевского собора молебном святителю Тихону, сообщат сайт Патриарших приходов в США.
(по материалам Архангельской епархии)