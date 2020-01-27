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Архангельский штаб ОНФ вместе с волонтерами взялись опекать пожилых людей

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области и представители «Волонтеров-медиков» оказывают адресную помощь одиноким пожилым и маломобильным гражданам, находящимся дома в период распространения коронавирусной инфекции. Волонтеры привозят гражданам продукты питания и необходимые медикаменты.

 

Напомним, Общероссийский народный фронт совместно с движением «Волонтеры-медики» запустил горячую линию помощи людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан. По телефону 8(800)200-34-11 можно оставить заявку волонтерам о помощи с покупкой и доставкой продуктов питания, медикаментов, а также оплатой услуг ЖКХ.  В настоящее время на горячую линию от жителей Архангельской области поступило 45 заявок, 31 из них уже выполнена. Обратиться за помощью к волонтерам можно также через мобильное приложение «ОНФ. Помощь».

 

Одной из первых на горячей линии стала заявка от пожилой семейной пары. Супруги вернулись из поездки в другую страну и находятся на карантине. Как оказалось, приобрести для них необходимые медикаменты и продукты питания было некому. Волонтеры оказали необходимую помощь пожилой чете в течение двух часов.

 

Также оперативно были доставлены необходимые продукты питания в семью 84- летней пенсионерки, которая проживает с мужем инвалидом I группы на окраине областного центра. Женщина сама могла сходить в магазин, но ответственно отнеслась к вопросу самоизоляции в период распространения нового коронавируса. Представители волонтерского штаба привезли пожилым людям все необходимые продукты, в том числе и гречневую крупу, тем самым развеяв миф о том, что ее нет в магазинах.

 

Волонтеры ОНФ помогают всем жителям региона. Заявки от граждан уже выполнены в Северодвинске и Няндомском районе.

 

«Время непростое, но мы сделаем все возможное, чтобы северяне не остались без помощи. В первую очередь волонтеры приезжают к людям, которые находятся на карантине, и маломобильным гражданам. Волонтеры добираются до объектов за собственные средства и не получают вознаграждения. Мы просим жителей региона с пониманием относиться к их нелегкому труду», - сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

  

31 март 12:28 | : Будни

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