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Наступив на горло собственной песне, патриарх Кирилл призывает спасать свои души вдали от храмов

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих воздержаться от посещения храмов.

«51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготение собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов; и я, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской», — отметил Предстоятель Русской Церкви 29 марта в проповеди после Литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Кирилл напомнил, что преподобная Мария спасла душу в отдалении от монастырей и храмов, в уединении.

«Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других наших городах пустынь. Но есть место, которое может стать пустыней, — это наш собственный дом, — продолжил проповедь Предстоятель. — Давайте сделаем наши дома пустыней, давайте будем там возносить горячую молитву. Давайте возложим на себя подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская — не выходить из пустыни. А уж ей, наверное, тоже есть и пить хотелось! Хотя в современных городах есть возможность получить и питие, и пищу, не выходя из своей пустыни. Именно так мы должны сейчас жить. Всякие другие проповеди, в том числе исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сегодня сказал Патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой преподобной Марии Египетской».

По словам Предстоятеля, взирая на подвиг Марии Египетской, нужно учиться спасаться вне церкви, в полном одиночестве: «Только самое главное — спасаться, а не, простите, дурака валять, как это делают те, кто даже дни, которые государство предоставило для сосредоточения, для спокойствия, для некоей реорганизации жизни, посвящают развлечениям на воздухе, шашлыкам, музыке и всему другому, думая, будто людям просто каникулы предоставили. Не каникулы! Это время концентрации мысли, упорядочивания семейной жизни, отношений с коллегами, с родными и близкими. Для того чтобы каждым была разработана и принята модель безопасного общения — подобно тому, как в отдаленной пустыне Мария Египетская сформировала модель безопасного общения с миром, зараженным грехом. Мария боролась с диаволом, который поражал человеческие души, а сегодня мы должны бороться с силами зла, которые поражают наши физические тела, а через это — наши души».

Патриарх Кирилл пожелал всем православным христианам взять на себя частичку подвига святой отшельницы. «Ее молитвами да хранит Господь нас всех от инфекций, от болезней. Но самое главное — да поможет ее пример осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

(по материалам Архангельской епархии)

31 март 10:09 | : Будни / Верую

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