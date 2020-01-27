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Активисты ОНФ в Архангельской области защитили бетонную дорогу на станции Брусеница

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились к главе МО «Лисестровское», в отдел полиции по Приморскому району УМВД России с просьбой принять меры и защитить интересы жителей железнодорожной станции Брусеница.

 

В региональное отделение Общероссийского народного фронта поступило обращение от жителей железнодорожной станции Брусеница, которые пожаловались на бездействие властей и полиции в вопросе сохранения дороги из бетонных плит. Общественники выяснили, что еще в советское время недалеко от железнодорожной станции располагалась воинская часть №42106, которая построила дорогу из бетонных плит от самой части до Брусеницы, всего около 4 км. В 1993 г. воинская часть была расформирована, но дорога осталась, ею и пользовались жители станции и многочисленные дачники, когда шли в лес за грибами, на озеро, на кладбище, на работу. Начиная с 2017 г. дорогу активно разбирают. Приезжают неизвестные и вырывают плиты при помощи техники, затем складируют их и ночью вывозят. У местных жителей уже был конфликт с расхитителями, который закончился в отделе полиции.

 

«Просим Народный фронт разобраться, принять меры, помочь. Мы, жители станции, уже не знаем, куда обратиться – нас везде отталкивают. Власти нам говорят, что плиты и дорога ничьи, на балансе не состоят, а значит, можно брать и вывозить, в общем – воровать. Скоро путейцы, механики и монтеры будут идти на работу не по дороге, а по колено в грязи», – написали жители.

 

«Безусловно, нарушать привычный уклад жизни людей – недопустимо. Дорога – это важнейший инфраструктурный объект, особенно для сельских жителей, где по сути отсутствуют блага цивилизации. Властям нужно разобраться с этой проблемой немедля. Если дорогу пока невозможно взять на баланс, как просят люди, значит, необходимо полиции пресечь воровство плит, выявить тех, кто приезжает ночью и занимается хищением», – прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

 

Общественники будут держать на контроле решение проблемы жителей станции Брусеница.

 

27 март 14:25 | : Будни

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