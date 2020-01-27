Иисус и прокаженные. Меры предосторожности - обычная церковная практика

На протяжении всей христианской истории в случае эпидемий и болезней Церковь принимала меры предосторожности, напомнил клирик храма Вознесения Господня в Сторожах, доктор церковной истории и церковного права, кандидат богословия, зав. кафедрой церковно-практических дисциплин, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии протоиерей Владислав Цыпин.
«Предписание Патриархии — это меры, которые принимаются исключительно в рамках общего карантина, и здесь нет ничего сверхъестественного. Вопрос в том, есть ли в этих мерах что-то несовместимое с христианским учением? Я думаю, что нет. Речь не идет о том, чтобы прекратилось совершение богослужений и Таинств, в частности Таинство Причастия», — сказал журналу «Фома» отец Всеволод.
Священник отметил, что речь идет «только о предосторожностях, которые, если вспомнить, применялись во все времена христианской церковной истории».
«Откроем Ветхий Завет. Там есть место, в котором рассказывается, как человек, заразившийся опасной болезнью, особенно когда врагом для жителей теплых стран была проказа, подлежал изоляции. Священник должен был убедиться, что тот исцелился, и только после этого допускал до общения с другими прихожанами», — рассказал протоиерей Владислав Цыпин.
Священнослужитель добавил, что отголосок такого подхода к профилактике болезней есть и в Новом Завете.
«Вспоминаем об исцелении прокаженных Спасителем. Христос, даровав этим людям здоровье, ни в коем случае не обходит ветхозаветный порядок. Им было необходимо прийти к священнику для освидетельствования, и только после этого они получали право не оставаться в пустыне, а продолжить общение с остальными людьми. Именно поэтому надо понимать: меры предосторожности при болезнях – это обычная практика для Церкви, а не нечто сверхъестественное», — пояснил отец Всеволод.
Напомним, что для настоятелей приходов и подворий, а также игуменов и игумений монастырей Московской епархии разработана инструкция с описанием того, как совершать таинства и богослужения во время эпидемии коронавируса, а также следить за санитарно-гигиенической ситуацией в храмах и монастырях.
Буквально вчера появилась информация, что Патриархия призывает верующих с симптомами простудного заболевания воздержаться от присутствия на богослужении в храмах.