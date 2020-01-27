Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иисус и прокаженные. Меры предосторожности - обычная церковная практика

На протяжении всей христианской истории в случае эпидемий и болезней Церковь принимала меры предосторожности, напомнил клирик храма Вознесения Господня в Сторожах, доктор церковной истории и церковного права, кандидат богословия, зав. кафедрой церковно-практических дисциплин, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии протоиерей Владислав Цыпин.

«Предписание Патриархии — это меры, которые принимаются исключительно в рамках общего карантина, и здесь нет ничего сверхъестественного. Вопрос в том, есть ли в этих мерах что-то несовместимое с христианским учением? Я думаю, что нет. Речь не идет о том, чтобы прекратилось совершение богослужений и Таинств, в частности Таинство Причастия», — сказал журналу «Фома» отец Всеволод.

Священник отметил, что речь идет «только о предосторожностях, которые, если вспомнить, применялись во все времена христианской церковной истории».

«Откроем Ветхий Завет. Там есть место, в котором рассказывается, как человек, заразившийся опасной болезнью, особенно когда врагом для жителей теплых стран была проказа, подлежал изоляции. Священник должен был убедиться, что тот исцелился, и только после этого допускал до общения с другими прихожанами», — рассказал протоиерей Владислав Цыпин.

Священнослужитель добавил, что отголосок такого подхода к профилактике болезней есть и в Новом Завете.

«Вспоминаем об исцелении прокаженных Спасителем. Христос, даровав этим людям здоровье, ни в коем случае не обходит ветхозаветный порядок. Им было необходимо прийти к священнику для освидетельствования, и только после этого они получали право не оставаться в пустыне, а продолжить общение с остальными людьми. Именно поэтому надо понимать: меры предосторожности при болезнях – это обычная практика для Церкви, а не нечто сверхъестественное», — пояснил отец Всеволод.

Напомним, что для настоятелей приходов и подворий, а также игуменов и игумений монастырей Московской епархии разработана инструкция с описанием того, как совершать таинства и богослужения во время эпидемии коронавируса, а также следить за санитарно-гигиенической ситуацией в храмах и монастырях.

Буквально вчера появилась информация, что Патриархия призывает верующих с симптомами простудного заболевания воздержаться от присутствия на богослужении в храмах.

18 март 09:59 | : Будни / Верую

Главные новости


Когда деревья станут большими. Игорь Годзиш о дорогах, парках и… похоронах
Юрий Шевелев: Как решить проблемы в управлении областью (ответ на вопросы читателей)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (160)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20