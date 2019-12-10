В Майской горке весело отметили Широкую Масленицу

При поддержке благотворительного фонда «Аквилон Инвест» и депутата областного Собрания Александра Фролова жители пяти дворов Архангельска проводили зиму.
Более десяти лет команда Александра Фролова организует праздники для жителей Архангельска. Из года в год тематика празднования Масленицы остается неизменной, но каждый раз собравшихся гостей ждет новая развлекательная программа и призы. Например, в этом году по сюжету к Большухе в гости приехали племянницы Гулены и Сластены. Героиня очень устала печь блины и решила занять девушек работой - конкурсами, играми и забавами, в которых также участвовали дети и их родители. В развлекательной форме собравшиеся узнали о каждом дне масленичной недели.
- Проводить праздники во дворах города мы решили неслучайно. Важно чтобы, Масленицу могли отметить все, в том числе те, у кого нет возможности выехать на общегородские мероприятия. Обычно это пожилые люди и семьи с маленькими детьми. Мы выбираем просторные площадки в центрах жилых районов, чтобы собравшиеся могли повеселиться, поесть блинов и отдохнуть в комфортной обстановке, - отметил директор благотворительного фонда «Аквилон Инвест», депутат Городской Думы Сергей Чанчиков.
Жительница дома №35 на пр. Советских космонавтов Мария Бородина с сыном вышли во двор на праздник в первый раз:
- Такой формат удобен для семей, особенно с маленькими детьми. Нам очень нравится музыкальная программа. Пока ждем развлечений для ребят, сейчас пойдем знакомиться с ростовой куклой в виде медведя, - говорит Мария.
Много ребят и их родителей собрались на празднике во дворе дома №18 на Смольном буяне. Снег и мороз - не помеха танцам, частушкам и хороводам. Татьяна Силимянкина детьми второй год встречает весну вместе с соседями:
- Мы ждали праздник: дети узнали в школе и сами захотели пойти. С маленьким ребенком в Малые Карелы ехать далеко, а выйти во двор мне, как маме, очень комфортно.
- Мы очень рады видеть детей и их родителей на ежегодном традиционном празднике веселья, песен и радости! От лица Александра Фролова передаем привет, желаем отлично повеселиться и подкрепиться вкусными блинами! – обратился к горожанам депутат городской думы Сергей Пономарев.
Один из самых масштабных праздников прошёл во дворе дома № 2 на улице Тимме. Благодаря особенностям застройки микрорайона - это один из самых больших дворов областного центра. Надежда Мысова увидела объявление в подъезде и пришла на праздник в компании подруг:
- Я живу здесь первый год. Очень нравится такая активность во дворе. В нашем возрасте не всегда можешь куда-то ехать, а тут праздник сам приехал к тебе. Я каждый год всю масленичную неделю пеку блины. Еще мне очень нравится, что детям в такой непринужденной форме рассказывают о русских традициях.
Окружная Масленица - это праздник для всей семьи. Ее активными участниками становятся представители всех поколений архангелогородцев.
- С каждым годом в окружных праздничных мероприятиях принимает все больше и больше людей. Значит, такой формат общения им подходит. В первый день Весны я желаю всем здоровья, счастья и, конечно, весенних улыбок. И солнышко к нам присоединилось и подарило такой чудесный день! Наши артисты как всегда создают хорошее настроение, а всю ночь, не отходя от плиты, наша команда пекла блины и заваривала крепкий чаёк. Надеемся, что вам всё понравилось в эти выходные дни, - поздравил собравшихся депутат областного Собрания Александр Фролов.
Такие окружные встречи не только праздник, но и возможность задать депутату вопрос напрямую. С этого года во дворе на ул. Касаткиной, 5 к.1 начнется строительство детской игровой площадки. Кстати, просьба-пожелание также была озвучена жителями этого микрорайона на одном из совместных мероприятий.
Не только команда Фролова организует этот праздник, но и сами жители округов Майская Горка и Ломоносовского подхватывают добрые начинания. Второй год подряд замечательные куклы - Масленицы изготавливает семья Золиных для того, чтобы на центральных окружных площадках была поставлена эффектная точка.
А завершился праздничный марафон в Прощеное воскресение сжиганием чучела Масленицы на детской площадке около школы №35.