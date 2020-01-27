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Широкая Масленница в Майской горке гуляет вместе с "Аквилон Инвест"

В этом году Масленичная неделя проходит с 24 февраля по 1 марта. И по доброй традиции, во дворах двух округов при поддержке благотворительного фонда «Аквилон Инвест» и депутата Александра Фролова будут организованы народные гулянья.

- Мы организуем такие мероприятия уже более десяти лет. Праздник-гуляние во дворе, это самый доступный, народный формат, - говорит депутат областного Собрания Александр Фролов.  Главная наша идея – вовлечь в праздничное гуляние и детей, и взрослых и людей старшего поколения. Каждый житель города, вне зависимости от того, где он живёт, должен иметь возможность отпраздновать Масленицу. Выехать в центр в выходной день могут не все, а выйти во двор - каждый желающий!

Организаторы праздников приготовили для жителей веселую программу, чай с вкусными блинами, маленькие сладости для детей.

В субботу, 29 февраля праздник состоится во дворах:

 

13.00 – пр. Советских космонавтов, 35
14.30 – ул. Смольный буян, 18
16.00 – ул. Тимме, 2


В Прощенное воскресенье, 1 марта, Масленицу проводят по адресам:

 

13.00 – ул. Касаткина, 5 к. 1
14.30 – ул. Ф. Абрамова, 16 к. 1 (детская площадка у школы №35)

  

26 февраль 15:26 | : Будни

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