Игорь Годзиш: «Хранить память о героях». Поздравление архангелогородцев с 23 февраля

Сегодня отмечается государственный праздник, имеющий многолетнюю историю и народное признание. В День защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих и всех архангелогородцев поздравляет глава города Игорь Годзиш:
- 23 февраля – особый праздник для нашей страны, день мужества и доблести многих поколений, олицетворяющий честь и отвагу, верность воинскому долгу.
Для Архангельска, которому десять лет назад присвоено высокое звание «Город воинской славы» это праздник особенно значим. Вклад нашего города в Великую Победу невозможно переоценить: каждый третий горожанин погиб на полях сражений, тысячи тонн грузов по ленд-лизу были доставлены через наш город на фронт, множество жителей умерло от холода и голода.
Наша общая задача - хранить славную историю побед, память о героях. Это и уважение к традиции, ветеранам, и возможность еще раз выразить благодарность тем людям, которые сегодня выполняют ответственные задачи, защищая нашу Родину. Желаю защитникам Отечества, всем архангелогородцам здоровья, мира и благополучия!