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В Архангельской области выявляют тех, кто недавно вернулся из Китая

Всего установлено 18 человек, сообщает областной Минздрав. Случаев заражения коронавирусом пока не выявлено.

Как уже сообщала наша редакция, основываясь на личном опыте сотрудников, при вызове врача на дом при симптомах ОРВИ в поликлиниках прежде всего интересуются, находился ли гражданин в зарубежных поездках. Последствия такого добровольного признания пока неизвестны.

Пресс-служба Минздрава:

«Все граждане, прибывшие из КНР, в обязательном порядке в течение 14 дней после прибытия находятся под медицинским наблюдением. При наличии показаний обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию».

В тоже время по информации из международных источников, эпидемия в самом Китае взята под контроль, количество заболевших и инфицированных падает

13 февраль 12:30 | : Будни

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