Фотоловушки в Архангельской области запечатлели дикого северного оленя

Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) получили первые данные с фотоловушек, установленных на территории Шиловского заказника (Красноборский район Архангельской области). Камеры использовались для наблюдения за краснокнижным диким северным оленем и помогут экспертам в работе по изучению и сохранению оленя в регионе.
10 фотоловушек были установлены WWF совместно с ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области» в ноябре прошлого года. Камеры закреплялись на стволах деревьев на высоте 170-200 см, на расстоянии 2-3 км друг от друга, в местах кормления, на оборудованных солонцах и путях миграции оленей. Это первый опыт использования фотоловушек на особо охраняемых природных территориях регионального уровня.
«В результате получено почти 2500 видео- и фотоматериалов. В поле зрения фотоловушек попала достаточно большая группировка оленей, в составе которой как взрослые особи, так и оленята. Камеры запечатлели животных в процессе кормления, стычек, отдыха, исследования территории, - говорит координатор проектов Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Андрей Копытов. - Изучая данные фотоловушек эксперты смогут сделать выводы о численности, возрастному и половому составу стада, периодичности и длительности пребывания в конкретном месте, путях миграции».
Шиловский заказник – важная территория для сохранения самой южной на Европейском Севере России популяции дикого северного оленя. По оценке экспертов, в целом в Архангельской области сегодня осталось не более 1500 особей. А 30 лет назад в регионе обитало порядка 17-20 тысяч этих животных. Основные причины катастрофического сокращения численности – вырубка лесов и браконьерство.
Фотоловушки – лишь один из методов изучения состояния популяции. В рамках проекта по сохранению оленя в Архангельской области, будут использованы как традиционные (натурный учет), так и самые современные методы исследования, такие как анализ космоснимков и мечение животных телеметрическими GPS-ошейниками. Работа ведется в сотрудничестве с учеными, лесопромышленными компаниями, в арендную базу которых попадают места обитания оленей, региональными органами власти и местными жителями.
На основе полученных в результате исследований данных в дальнейшем планируется разработать экологический каркас территорий, который должен учитываться при планировании лесопользования в местах обитания оленя, а также комплекса мероприятий по уменьшению беспокойства животных, пресечению фактов браконьерства, снижению гибели оленей от хищников. В частности, одной из мер сохранения красноборской группировки оленя специалисты считают расширение территории Шиловского заказника примерно на 30 000 га.