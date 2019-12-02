Территория лихачей. Архангельская область на третьем месте в стране по «быстрым водителям»

К такому выводу пришли эксперты из компании «АльфаСтрахование». В нашем регионе больше четверти (25.3% людей за рулем нарушают установленные лимиты скорости.
Самые лихие водители проживают в Томской области (27.18%), на втором месте Ставропольский край (25.49%).
На четвертом и пятом местах в рейтинге расположились Тюменская и Тверская области, где показатели составили 25,16 процента и 24,97 процента соответственно. Далее следуют Республика Карелия (24,64), Кировская (24,27), Псковская (23,99), Мурманская (22,94) и Брянская области (22,75).
Странно, что в этот список не попали национальные республики Северного Кавказа, где традиционно пренебрегают правилами дорожного движения. Впрочем, там и ГБДД так же традиционно сговорчивое.
Однако в данном конкретном случае учитывались параметры, представленные именно страховщиками. «Регион 29»: …специалисты проанализировали езду водителей, которые были подключены к одной из страховых программ. Манера езды застрахованных водителей отслеживалась с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента, при этом старт и остановка трекинга происходили автоматически. Программа отражает, были ли во время движения резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды и как долго был за рулем.