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Ну, за большие семьи! Патриарх прокомментировал послание президента

Комментируя послание Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, Святейший Патриарх Кирилл призвал к совместной работе по укреплению идеала большой семьи в российском общественном сознании.

Святейший Патриарх Кирилл, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия», обратил внимание на темы депопуляции народа, рождаемости, увеличения населения, прозвучавшие в Послании Президента.

«Если мы все вместе будем работать в плане воспитания людей в сознании необходимости иметь большие семьи, в сознании того, что потеря какой-то части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье, тогда, по милости Божией, мы можем действительно изменить и демографическую ситуацию», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

16 январь 09:10 | : Будни / Верую

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