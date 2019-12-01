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Встреча митрополита Корнилия с «привратником небесных ворот Архангельска»

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с генеральным директором аэропорта Архангельск Ваге Петросяном.

«На встрече обсудили перспективы сотрудничества нашей митрополии с воздушной гаванью и другие важные вопросы, — прокомментировал событие глава епархиальной пресс-службы игумен Варлаам (Дульский). — Ваге Самвелович является депутатом областного собрания, много лет работает на благо не только жителей Архангельска, но и всех северян. Во время встречи владыка Корнилий высоко оценил деятельность собеседника, пожелал ему помощи Божией и благословил на дальнейшие добрые труды».

Ваге Петросян родился 9 июля 1978 года в Ереване (Армения). В 2007 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «юриспруденция»; в 2010 году — Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «менеджмент организации».

С 2010 года по настоящее время — генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Архангельск». Имеет государственные и ведомственные награды. Женат, трое детей.

Избран депутатом Архангельского областного собрания 9 сентября 2018 года, член фракции «Едина Россия».

(по материалам Архангельской епархии)

14 январь 09:15 | : Будни / Верую

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