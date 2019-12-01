Встреча митрополита Корнилия с «привратником небесных ворот Архангельска»

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с генеральным директором аэропорта Архангельск Ваге Петросяном.
«На встрече обсудили перспективы сотрудничества нашей митрополии с воздушной гаванью и другие важные вопросы, — прокомментировал событие глава епархиальной пресс-службы игумен Варлаам (Дульский). — Ваге Самвелович является депутатом областного собрания, много лет работает на благо не только жителей Архангельска, но и всех северян. Во время встречи владыка Корнилий высоко оценил деятельность собеседника, пожелал ему помощи Божией и благословил на дальнейшие добрые труды».
Ваге Петросян родился 9 июля 1978 года в Ереване (Армения). В 2007 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «юриспруденция»; в 2010 году — Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «менеджмент организации».
С 2010 года по настоящее время — генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Архангельск». Имеет государственные и ведомственные награды. Женат, трое детей.
Избран депутатом Архангельского областного собрания 9 сентября 2018 года, член фракции «Едина Россия».
(по материалам Архангельской епархии)