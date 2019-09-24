Героическая 9-я школа. В Северодвинске появилась доска памяти Вани Крапивина

Теперь на стене северодвинской школы №9 сразу три мемориальные доски, посвященные подвигам ее учеников.
Два выпускника, отдавшие жизни в Чечне и Ваня Крапивин, который отдал жизнь, защищая свою мать.. После полученных травм Иван ещё полтора года боролся за жизнь, его лечили в лучших клиниках страны. Но 4 декабря 2018 года Ваня умер.
День памяти Ивана Крапивина получился слишком эмоциональным, с момента трагедии прошло очень мало времени.
Уже посмертно мальчика наградили Орденом Мужества и медалью «За доблесть и отвагу».
Напомним, дело Ивана Крапивина приняло новый виток. Нападавший на его маму Роман Пронин сейчас обвиняется в совершении более тяжкого преступления. Следствие пытается доказать, что именно из-за ударов гантелью по голове Иван скончался в больнице.