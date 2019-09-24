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Голубино становится площадкой кинофестиваля ARCTIC OPEN и экспертов по развитию Пинежского района

7 декабря в рамках III Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN, который стартовал сегодня в Архангельске,  состоится выездная сессия медиа-семинара Арктических СМИ.

Журналисты отправятся в Пинежский район Архангельской области, чтобы на экспертной сессии обсудить вопросы устойчивого развития и влияния креативных индустрий на жизнь сельских территорий. В программе обсуждения презентация туристического потенциала Пинежья, концепции создания дестинации по сохранению и восстановлению исторической памяти на Русском Севере, возрождение патриотизма у молодёжи, улучшение качества жизни сельского населения.

«Мы очень рады принимать в «Голубино» международный медиасеминар и иметь возможность на месте обсудить жизнь и будущее небольших посёлков Русского Севера, - говорит , директор Ассоциации по развитию и сохранению природного и культурного наследия «Голос Севера» Анна Клепиковская. -  Только воочию увидев сотни километров бесконечной тайги и деревни, сохранившие старинный уклад жизни, можно проникнуться духом местной жизни. Мы считаем крайне важным, чтобы в информационном пространстве появилась повестка о природном и культурном наследии Архангельской области, его истоках и ценности, о том, что здесь веками живут люди, которые также являются хранителями исконных русских традиций и фольклора. И наша ответственность перед потомками не утратить это наследие, а сохранить и развить его».

Принимающей стороной выступают Ассоциация по сохранению природного и культурного наследия «Голос Севера» и Лесной отель «Голубино» при поддержке Фонда Президентских грантов.

 «Разработка концепции создания в п. Пинега и п. Голубино Пинежского района дестинации, способствующей сохранению и восстановлению исторической памяти на Русском Севере, возрождению патриотизма и гордости за родной край у молодёжи, улучшения качества жизни сельского населения и развитию туризма в Архангельской области»

А 8-9 декабря лесной отель «Голубино» примет участников стратегической сессии, посвящённой обсуждению развития Пинежского района.

Как сообщают организаторы, программа сессии затрагивает следующие вопросы:

  • Настоящее и будущее Пинежского района.
  • Какие общие интересы у гостей и местного населения? Развитие устойчивого туризма на сельских территориях.
  • Важность создания визуальных образов.
  • Создание и развитие новых точек притяжения гостей в районе. Дежнёв-центр.
  • Создание системы экотроп в парке «Голубино».
  • Развитие гастрономического туризма в Пинежском районе.
  • Развитие дорог и автомобильного туризма в Пинежском районе.

В стратегической сессии примут участие:

Представители администрации и учреждений культуры Пинежского района, представители Пинежского заповедника;

Алексей Нестеренко — председатель Ассоциации Автомобилистов и Автошкол Архангельской области

Александра Яковлева — начальник Службы развития по вопросам инновационных проектов и программ, международного сотрудничества, PR и взаимодействия с местным населением, ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»

Алексей Новосёлов — директор МБУК «Тотемское музейное объединение» (г. Тотьма, Вологодская область), автор более 10 реализованных социокультурных проектов, реализованных на территории Тотемского района

Ксения Гаспарян – директор по развитию благотворительного фонда «Заповедное Посольство», «Экоцентр Заповедники»

Михаил Тестов — руководитель НОУ ДПО «Учебно-деловой центр «Предприниматель».

Николай Гернет — фотограф, руководитель Первой Фотошколы Архангельска, руководитель проекта «Ровесники Архангельской области»

Виктор Мёрзлый — краевед, основатель семейного Краеведческого-этнографического музея, председатель Пинежского историко-краеведческого общества.

Василий Новиков — бизнес-тренер, специалист в области обучения персонала в индустрии гостеприимства

Немытова Елена – краевед

Анна Клепиковская — директор Ассоциации по сохранению природного и культурного наследия «Голос Севера», директор по развитию Лесного отеля «Голубино».

Сессия организована Ассоциацией по сохранению природного и культурного наследия «Голос Севера» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Организаторы приглашают участию региональные СМИ. В двухдневной программе: стратегическая сессия, экскурсии, проживание, питание.

По вопросам участия, бронирования проживания и организации трансфера: 89115541415

04 декабрь 11:48 | : Будни

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