Голубино становится площадкой кинофестиваля ARCTIC OPEN и экспертов по развитию Пинежского района

7 декабря в рамках III Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN, который стартовал сегодня в Архангельске, состоится выездная сессия медиа-семинара Арктических СМИ.
Журналисты отправятся в Пинежский район Архангельской области, чтобы на экспертной сессии обсудить вопросы устойчивого развития и влияния креативных индустрий на жизнь сельских территорий. В программе обсуждения презентация туристического потенциала Пинежья, концепции создания дестинации по сохранению и восстановлению исторической памяти на Русском Севере, возрождение патриотизма у молодёжи, улучшение качества жизни сельского населения.
«Мы очень рады принимать в «Голубино» международный медиасеминар и иметь возможность на месте обсудить жизнь и будущее небольших посёлков Русского Севера, - говорит , директор Ассоциации по развитию и сохранению природного и культурного наследия «Голос Севера» Анна Клепиковская. - Только воочию увидев сотни километров бесконечной тайги и деревни, сохранившие старинный уклад жизни, можно проникнуться духом местной жизни. Мы считаем крайне важным, чтобы в информационном пространстве появилась повестка о природном и культурном наследии Архангельской области, его истоках и ценности, о том, что здесь веками живут люди, которые также являются хранителями исконных русских традиций и фольклора. И наша ответственность перед потомками не утратить это наследие, а сохранить и развить его».
Принимающей стороной выступают Ассоциация по сохранению природного и культурного наследия «Голос Севера» и Лесной отель «Голубино» при поддержке Фонда Президентских грантов.
«Разработка концепции создания в п. Пинега и п. Голубино Пинежского района дестинации, способствующей сохранению и восстановлению исторической памяти на Русском Севере, возрождению патриотизма и гордости за родной край у молодёжи, улучшения качества жизни сельского населения и развитию туризма в Архангельской области»
А 8-9 декабря лесной отель «Голубино» примет участников стратегической сессии, посвящённой обсуждению развития Пинежского района.
Как сообщают организаторы, программа сессии затрагивает следующие вопросы:
В стратегической сессии примут участие:
Представители администрации и учреждений культуры Пинежского района, представители Пинежского заповедника;
Алексей Нестеренко — председатель Ассоциации Автомобилистов и Автошкол Архангельской области
Александра Яковлева — начальник Службы развития по вопросам инновационных проектов и программ, международного сотрудничества, PR и взаимодействия с местным населением, ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»
Алексей Новосёлов — директор МБУК «Тотемское музейное объединение» (г. Тотьма, Вологодская область), автор более 10 реализованных социокультурных проектов, реализованных на территории Тотемского района
Ксения Гаспарян – директор по развитию благотворительного фонда «Заповедное Посольство», «Экоцентр Заповедники»
Михаил Тестов — руководитель НОУ ДПО «Учебно-деловой центр «Предприниматель».
Николай Гернет — фотограф, руководитель Первой Фотошколы Архангельска, руководитель проекта «Ровесники Архангельской области»
Виктор Мёрзлый — краевед, основатель семейного Краеведческого-этнографического музея, председатель Пинежского историко-краеведческого общества.
Василий Новиков — бизнес-тренер, специалист в области обучения персонала в индустрии гостеприимства
Немытова Елена – краевед
Анна Клепиковская — директор Ассоциации по сохранению природного и культурного наследия «Голос Севера», директор по развитию Лесного отеля «Голубино».
Сессия организована Ассоциацией по сохранению природного и культурного наследия «Голос Севера» при поддержке Фонда Президентских грантов.
Организаторы приглашают участию региональные СМИ. В двухдневной программе: стратегическая сессия, экскурсии, проживание, питание.
По вопросам участия, бронирования проживания и организации трансфера: 89115541415