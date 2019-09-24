ОНФ в Архангельской области обратился в прокуратуру после того, как власти выселили 26 семей из поселка Икса

Активисты ОНФ в Архангельской области обратились в правительство региона с просьбой оказать помощь 26 семьям с детьми из поселка Икса Плесецкого района (муниципальное образование «Североонежское»). В октябре этого года их выселили из жилых помещений почти в принудительном порядке, хотя у всех на руках был договор социального найма.
Граждане, обратившиеся в региональное отделение Народного фронта, рассказали, что, по версии администрации района, их дома признаны аварийными и проживать в них нельзя. Кроме того, ресурсоснабжающие организации отказались обеспечивать поселок электроэнергией и теплом. Трем семьям было предоставлено жилье в маневренном фонде, одна семья получила жилищный сертификат, а остальным пришлось за собственные деньги снимать жилье или разъехаться по родственникам в Плесецк и Североонежск. Очередь на жилищные сертификаты состоит из нескольких сотен номеров, поэтому многие семьи, выселенные из поселка, даже не надеются когда-нибудь стать их обладателями.
«Поселок стал мертвой зоной, все дома разрушены. Нам рассказали, что кто-то из жильцов не успел вывезти вещи и какую-то утварь из дома. В результате квартира была взломана, и все похищено неизвестными. Мы связались с администрацией муниципального образования «Североонежское». Глава заверил ОНФ, что всем гражданам было предоставлено маневренное жилье, и они не испытывают трудностей, - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов. - Но люди нам рассказали совсем другую историю. По всей вероятности, имеет место лукавство со стороны властей. Мы также подготовили обращение в областную прокуратуру с предложением разобраться в сложной ситуации».