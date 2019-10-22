Александр Фролов: Вторых смен в архангельских школах больше не будет

Поздравляя с юбилеем одно из самых больших общеобразовательных учреждений Архангельска – школу №35 в округе Майская Горка, депутат областного Собрания Александр Фролов подчеркнул важность реализации в столице Поморья нацпроекта «Образование».
Торжественный вечер, посвященный 35-летию 35-й школы, прошёл в Архангельском городском культурном центре. Поздравить школу собрались ученики, педагоги и выпускники. Зрителям показали фильм об истории школы. Ее построили по просьбам жителей, на средства, собранные от проведения субботников. В год открытия здесь было сразу шесть первых классов.
- У нас было 1968 учеников! И мы учились в две с половиной смены. Дорогие ученики, выпускники, коллеги, учителя… Большое вам спасибо за поддержку в эти тяжёлые 1990-е годы, - говорит бывший директор школы № 35 Татьяна Петровская.
И в то непростое время, и сейчас школа даёт качественные знания и является настоящим образовательным центром. Из её стен вышли актёры и учителя, учёные и политики.
- На выпускном педагоги нам сказали: «Вы нам дорого дались», после чего мы все зарыдали, - вспоминает Заслуженный артист России, актер Архангельского драматического театра Сергей Чуркин.
Сегодня 35 школа — самая большая в Архангельске. В ней учится 1317 учеников. Депутат облсобрания Александр Фролов и его команда активно сотрудничают со школой №35.
- Мы постоянно школе помогаем, где-то внебюджетными, где-то бюджетными средствами. Всегда открыты, всегда готовы прийти на помощь и вместе решать проблемы, которые возникают. А проблем у школ всегда хватает, - говорит Александр Фролов.
В прошлом году при поддержке депутата было установлено новое информационное электронное табло в фойе и мемориальная доска Героя Советского Союза Прокопия Галушина, имя которого носит школа. В этом году был выполнен ремонт футбольной площадки, на которой проведен первый турнир школьных и дворовых команд.
- В рамках той политики, которая проводится на сегодня в школе, появилось современное оборудование, новые интерактивные глобусы, доски, микроскопы, учителя осваивают новые технологии. У нас один из лучших спортивных залов в городе Архангельске, который мы отремонтировали, - говорит директор школы №35 Елена Сидорук.
Как отметил депутат облсобрания Александр Фролов в рамках нацпроекта «Образование» в Архангельске запланировано строительство четырех новых школ.
- Это очень важная и большая задача, которую необходимо реализовать в рамках тесного взаимодействия между областными и городскими властями. Также на повестке дня продолжение обновления материально-технической базы школ и детсадов, с тем, чтобы педагоги использовали в образовательном процессе все современные технологии и достижения, - подчеркнул Александр Фролов.