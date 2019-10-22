Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Фролов: Вторых смен в архангельских школах больше не будет

Поздравляя с юбилеем одно из самых больших общеобразовательных учреждений Архангельска – школу №35 в округе Майская Горка, депутат областного Собрания Александр Фролов подчеркнул важность реализации в столице Поморья нацпроекта «Образование».

Торжественный вечер, посвященный 35-летию 35-й школы, прошёл в Архангельском городском культурном центре. Поздравить школу собрались ученики, педагоги и выпускники. Зрителям показали фильм об истории школы. Ее построили по просьбам жителей, на средства, собранные от проведения субботников. В год открытия здесь было сразу шесть первых классов.

- У нас было 1968 учеников! И мы учились в две с половиной смены. Дорогие  ученики, выпускники, коллеги, учителя… Большое вам спасибо за поддержку в эти тяжёлые 1990-е годы, - говорит бывший директор школы № 35 Татьяна Петровская.

И в то непростое время, и сейчас школа даёт качественные знания и является настоящим образовательным центром. Из её стен вышли актёры и учителя, учёные и политики.

- На выпускном педагоги нам сказали: «Вы нам дорого дались», после чего мы все зарыдали, - вспоминает Заслуженный артист России, актер Архангельского драматического театра Сергей Чуркин.

Сегодня 35 школа — самая большая в Архангельске. В ней учится 1317 учеников. Депутат облсобрания Александр Фролов и его команда активно сотрудничают со школой №35.

 

- Мы постоянно школе помогаем, где-то внебюджетными, где-то бюджетными средствами. Всегда открыты, всегда готовы прийти на помощь и вместе решать проблемы, которые возникают. А проблем у школ всегда хватает, - говорит Александр Фролов.

 

В прошлом году при поддержке депутата было установлено новое информационное электронное табло в фойе и мемориальная доска Героя Советского Союза Прокопия Галушина, имя которого носит школа. В этом году был выполнен ремонт футбольной площадки, на которой проведен первый турнир школьных и дворовых команд.

 

- В рамках той политики, которая проводится на сегодня в школе, появилось современное оборудование, новые интерактивные глобусы, доски, микроскопы, учителя осваивают новые технологии. У нас один из лучших спортивных залов в городе Архангельске, который мы отремонтировали, - говорит директор школы №35 Елена Сидорук.

 

Как отметил депутат облсобрания Александр Фролов в рамках нацпроекта «Образование» в Архангельске запланировано строительство четырех новых школ.

 

- Это очень важная и большая задача, которую необходимо реализовать в рамках тесного взаимодействия между областными и городскими властями. Также на повестке дня продолжение обновления материально-технической базы школ и детсадов, с тем, чтобы педагоги использовали в образовательном процессе все современные технологии и достижения, - подчеркнул Александр Фролов.

   

19 ноябрь 10:52 | : Будни

Главные новости


Юрий Шевелев: «Насильно полюбить государство не получится». Телефонный разговор на тему общественного договора
Почему я не хочу в поезд, идущий в СССР. Взгляд инвалида
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (162)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20