Смех сквозь слезы. Архангельская «Морозилка» в лидерах конкурса на самое прикольное географическое название

«Голосуй - не голосуй, всех смешнее Хохотуй!», «Хохотуй! А в нем живут хохотуйцы и хохотуйки». «Я за Мутный!», «Свиногорье, вперёд!», «Даёшь Свиногорье!!! Город моей мечты!!!», «Сахарная головка! Голосуем за сладенькое». «В Морозилке такая морозилка», «Бухалово!!! Самая русская деревня!!! Голосуем за русских», «Село Лох вперёд!». Это лишь малая часть призывов, которые есть на странице в сообществе Туту.ру вКонтакте, где проходит финальное голосование конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».
Прошла первая неделя голосования. Подведем предварительные итоги.
Первые семь дней были жаркими. На первой позиции успели побывать аж четыре из десяти финалистов. Сначала в лидеры вырвался забайкальский Хохотуй, затем первое место попеременно делили архангельская Морозилка и белгородская Мухоудеровка. А во второй половине недели в лидерах оказался Мутный Материк из Республики Коми, который и продолжает удерживать самую верхнюю строчку в финале. Но Хохотуй наступает на пятки.
На момент 11:00 (время - мск) 18 ноября проголосовало 74 тысячи человек. Впереди - еще 6 дней баталий, ведь голосование окончится 24 ноября в 23:59.
Промежуточные итоги:
1 место - Мутный Материк (Республика Коми): 13 552 голоса
2 место - Хохотуй (Забайкальский край): 13 095 голосов
3 место - Морозилка (Архангельская область): 10 040 голосов
4 место - Мухоудеровка (Белгородская область): 8 224 голоса
5 место - Бухалово (Ярославская область): 6 608 голосов
6 место - Лох (Саратовская область): 5 856 голосов
7 место - Мошонки (Калужская область): 5 505 голосов
8 место - Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь): 4 431 голосов
9 место - Свиногорье (Республика Татарстан): 3 892 голоса
10 место - Палево (Сахалинская область): 2 338 голоса.
Впрочем, по мнению наблюдателей, оценивающих положение в региональном ЖКХ, это скорее смех сквозь слезы. Хорошо, что поморов не покидает самоирония…
Справка: поселок Морозилка находится в Мезенском районе Архангельской области и административно входит в городское поселение Каменское.