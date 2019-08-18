Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Для каждого второго россиянина День народного единства всего лишь выходной или день к отпуску

Для каждого второго россиянина День народного единства — обычный выходной. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение россиян к празднику 4 ноября. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян проведут День народного единства дома в кругу семьи (59%). Каждый восьмой будет работать в эту дату (12%). Прогулку по городу или участие в демонстрации планирует 4 ноября каждый двадцатый (5%). По 3% опрошенных проведут праздничный день на природе или в путешествии. По 2% — на даче или в гостях.

Отвечая на открытый опрос о значении праздника, каждый второй назвал 4 ноября обычным выходным днем (50%). С официальным государственным праздником День народного единства ассоциируется у 16% опрошенных. Каждый двадцатый признался, что 4 ноября не ассоциируется у него с праздничной датой (5%). Личные и семейные праздники (дни рождения, годовщины знакомства или свадьбы) выпадают на День народного единства у 3% респондентов. Еще 3% предпочитают новым датам День Октябрьской социалистической революции. 1 из 100 опрошенных напомнил, что на 4 ноября приходится День иконы Казанской Божьей Матери.

По данным Superjob, 15% работающих россиян планируют продлить 4 ноября дополнительными отпусками и отгулами. Чаще других такими планами делились сотрудники с доходом от 80000 руб. (18%). Реже всего — россияне до 24 лет (всего 6%), среди молодежи больше всего неопределившихся (21%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2016 года, стало больше сотрудников, планирующих присоединить к праздничному дню отпуска и отгулы: 11% 3 года назад и 15% сегодня.

Чтобы ходить в отпуска выгодно, используйте наше мобильное приложение «Производственный календарь» — он умеет считать отпускные и поможет понять, когда отпуск взять выгоднее. Просто укажите зарплату и даты предполагаемого отпуска, чтобы увидеть сумму отпускных, зарплату и разницу с обычным доходом.

01 ноябрь 11:34 | : Будни

Главные новости


"Политикой больше не увлекаюсь". Первое большое интервью с новым главой Плесецкого района
Алексей Медведев: «Моя задача вывести ваш фестиваль на международный уровень». ARCTIC OPEN начался сегодня
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (10)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20