В Архангельске молились за упокой жертв советских репрессий

В Архангельске 30 октября помянули всех погибших и пострадавших в годы советских репрессий. Заупокойные литии совершили у театра драмы и на Ленинградском проспекте в Алее памяти.
Возглавили молитвенные поминовения протоиерей Димитрий Макаров и священник Николай Герасимов.
После богослужений десятки северян по очереди прочли имена людей, расстрелянных и замученных в лагерях и тюрьмах.
Напомним, что 30 октября — День памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР начали голодовку. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР в октябре 1991 года.
Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества «Мемориал», речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа — о 20 миллионах, свыше миллиона человек расстреляны.
Только в 1937-1938 годы по политическим обвинениям арестованы более 1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона осуждены внесудебными органами, около 700 тысяч — расстреляны. В повседневную жизнь советских людей вошло понятие «враг народа». Жен «врагов народа» заключали в лагеря на срок не менее 5-8 лет. Детей — либо отправляли в лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в детские дома особого режима.
«Чистке» подверглись партийные работники, люди науки и искусства. Перед Великой Отечественной войной из рядов армии «вычищено» 45% командного состава. После войны в лагеря попали тысячи репатриированных граждан и военных, прошедших вражеский плен. Не избежали карательных санкций и представители рабочего класса и крестьянства.
Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. В середине 1960-х годов эта работа была свернута и возобновилась лишь в конце 1980-х годов. После событий августа 1991 года правительство России продолжило программу реабилитации, подкрепив ее законодательно.
(по материалам Архангельской епархии)