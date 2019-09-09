Митрополит Корнилий: Мы продолжим дела епископа Тихона

Память епископа Тихона (Степанова) молитвенно почтили в столице Поморья 20 октября. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в этот день совершил Литургию во Всехсвятском храме. На могиле приснопамятного архиерея за алтарем церкви владыка совершил панихиду.
Архипастырю сослужило духовенство епархии во главе с митрофорным протоиереем Владимиром Кузивом, а также клирик Петрозаводской епархии протоиерей Вадим Антипин.
«Совершив Божественную литургию, мы ощущаем единство во Христе, которое в сей день умножается общей благодарной памятью к святителю Поморской земли — Преосвященному епископу Тихону, — сказал в проповеди митрополит Корнилий. — Все, кто знал владыку Тихона, согласно свидетельствуют об удивительном пути его служения Церкви Христовой. Владыка проявил свой главный талант — любви к народу Божию, удивительной заботы и сострадания к каждому человеку».
Глава митрополии отметил, что епископ Тихон стремился открыть людям красоту Православия, прилагал все силы, чтобы растопить лед отчуждения, сохранить вековые духовные традиции Севера: «По благословению епископа Тихона были построены многие храмы и часовни, возрождались монастыри, рукополагались десятки служителей алтаря Господня, создавались церковные общины, воскресные школы, возрождалась из руин богоборческого гонения наша северная земля. Символом сего возрождения стало освящение в городе Архангельске основания будущего Михаило-Архангельского кафедрального собора».
Митрополит Корнилий подчеркнул, что при всем многообразии деятельности, главной целью своего служения владыка Тихон считал возрождение храмов душ человеческих. «Плоды этого спасительного сеяния мы видим сегодня. Многие люди, обращающиеся к нам, часто с особой сердечной теплотой свидетельствуют, что их путь к Богу совершался благодаря духовному наставничеству епископа Архангельского и Холмогорского Тихона. Молитвой, любовью, словом с добрым расположением созидал Преосвященный епископ Тихон духовную основу возрождения северной земли, — сказал глава митрополии. — Милость Божия открывалась людям при духовном руководстве владыки Тихона — изменяя людские сердца, приводя их к покаянию, к искреннему стремлению жизни с Господом. Не забывается и то, как часто он становился единственным, кто был способен поддержать в минуту скорби всякого приходящего к нему человека. Молитвой владыки время печали прекращалось, а души озарялись благодатным миром. Его любовь как ценный дар доныне сохраняется в сердцах духовных чад в Архангельской области и далеко за ее пределами».
Владыка Корнилий призвал всех трудиться на духовном поприще. «Сегодня Господь призывает нас продолжать дело всей жизни владыки Тихона — духовное возрождение горячо любимого им Русского Севера. И мы готовы свидетельствовать, что, объединяя усилия, будем единодушно в союзе мира совершать сие служение с любовью к Церкви Христовой и Отечеству, к чему призывал свою паству владыка Тихон», — завершил проповедь митрополит Корнилий.
Справка: Епископ Тихон, в миру Николай Владимирович Степанов, родился 2 марта 1963 года в Костроме, в семье священника — митрофорного протоиерея Владимира Степанова и матушки Маргариты. Церковное служение начал иподиаконом архиепископа Костромского Кассиана (Ярославского). В 1982—1984 годах служил в Советской Армии. В 1984-1986 годах обучался в Ленинградской духовной семинарии, в 1986—1990 – в Ленинградской духовной академии. В 1990—1991 годах стажировался в Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке (США) — собирал материалы о служении святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Америке.
Рукоположен во епископа Архангельского и Холмогорского 4 февраля 1996 года в Богоявленском Елоховском соборе Москвы Святейшим Патриархом Алексием II. Скоропостижно скончался 20 октября 2010 года.
(по материалам Архангельской епархии)