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Скубенко и... лошади

Глава Северодвинска встретился с руководителями центра семейного творчества «Я - самость» Людмилой Жилибовской и конного клуба «Тавро» Анной Бульбой.

Поводом для беседы стало предложение лидеров общественных организаций создать на участке, расположенном рядом с конным клубом (улица Садовая, 62 А), манеж для занятий иппотерапией, а также для проведения спортивных соревнований.

- Общение и катание на лошадях очень помогает развиваться детям, особенно с ОВЗ. Такие тренировки положительно влияют на психоэмоциональное состояние ребёнка. Нам бы очень хотелось, чтобы у нас появилась такая возможность, - отметила Людмила Жилибовская.

- На этом участке можно построить манеж, который будет соответствовать всем критериям для занятий профессиональным конным спортом. Мы и так совместными усилиями уже сделали многое: убрали свалку, вывезли крупногабаритный мусор, - добавила Анна Бульба.

Территория, где руководители организаций хотят сделать манеж, состоит из двух участков. Один из них принадлежит муниципалитету, другой - частному лицу. Женщины обратились к Игорю Скубенко с просьбой отдать городскую часть в распоряжение конного клуба и отсыпать её - после прокладки труб на ней осел грунт, появились лужи.

- Без поддержки города нам не справиться, - уточнила Анна Бульба.

Глава города дал поручение изучить этот вопрос соответствующим подразделениям.

Северодвинки обратили внимание Игоря Скубенко на сломанный после замены труб тротуар вдоль улицы Южной.

- Сейчас осень, и люди, идущие на остановку напротив улицы Южной, 18, вынуждены месить грязь. Раньше здесь был тротуар, но его разбили и не восстановили, - отметила Людмила Жилибовская.

Глава города согласился, что тротуары требуют основательного ремонта. В этом году выполняется ремонт семи пешеходных объектов, в следующем эта работа будет продолжена.

- Прежде всего, мы выбираем для приведения в порядок тротуары, где идёт основной поток горожан. Их нужно сделать в первую очередь, - пояснил он.

Игорь Скубенко также осмотрел новую конюшню, которую построили на месте старой, уничтоженной пожаром. Сейчас здесь живут 18 лошадей разных пород, а также северные олени, овечка, козочка и еноты.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

09 октябрь 07:54 | : Будни

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