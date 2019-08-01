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В Архангельске расскажут про тот самый миномет

6 октября в 12:00 в Гостиных дворах начнётся новый сезон в Музейном лектории.

Первая лекция «Маленькие боги большой войны» будет посвящена двум предметам, представленным на недавно открывшейся выставке «Студеное море – Северные рубежи»: уникальному 125-мм ампуломету образца 1941 года и куда более широко распространенному в те годы ротному миномету образца 1940 года калибра 50 мм. Именно такие образцы вооружения чаще всего из артиллерийских систем воевали на самом переднем крае, непосредственно в боевых порядках пехоты, широко применялись партизанами.

Об истории создания, технических особенностях и специфике боевого применения ампуломета и миномета расскажет старший научный сотрудник музея Илья Войнов.

 

Адрес мероприятия: набережная Северной Двины, 85/86

 

26 сентябрь 11:00 | : Будни

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