Лечо, аджика, икра кабачковая... приятного аппетита, веркольские монахи!

Прихожанки архангельских храмов потрудились в Артемиево-Веркольской обители. На зиму женщины приготовили для братии монастыря 333 банки салатов.
За неделю 12 паломниц переработали больше тонны овощей. «Мы засолили в бочках 160 литров огурцов, а также 60 литров волнушек, которые насельники собрали несколькими днями раньше», — сообщается на сайте Веркольского монастыря.
Архангелогородки на этом послушании уже не первый год. Каждую осень они отправляются в Верколу делать заготовки на зиму. Из всей группы лишь две паломницы были в монастыре впервые.
«В понедельник нам удалось сделать 254 литра салатов, в которые вошли кабачки, томаты, лук, баклажаны, перец, морковь, огурцы, чеснок. Столько же и на следующий день», — продолжили рассказ труженицы.
Всего они заготовили 982 литра аджики, кабачковой и баклажанной икры, лечо и других закусок. «А ведь все эти овощи (в общей сложности их оказалось больше тонны) нужно было намыть, нарезать, перемолоть на кухонном комбайне, овощерезке или мясорубке. Затем подготовить стеклянные банки, сварить салаты в 50-литровых баках и в кипящем виде разложить по этим банкам», — сообщается на сайте монастыря.
Впервые в Веркольский монастырь на это послушание 18 лет назад отправились несколько прихожанок Соловецкого подворья в Архангельске. Опыт оказался удачным, и с тех пор паломницы стали приезжать каждый год, чтобы сделать заготовки. «Со временем появились новые люди, некоторые приезжали всего по разу, но есть и такие, для которых это дело стало важным и необходимым», — говорится на сайте обители.
(по материалам Архангельской епархии)