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Схиархимандрит Илия: Жива еще Россия…

Духовник Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) 4 сентября посетил Антониево-Сийский монастырь. Он осмотрел обитель и поучаствовал в Литургии в Благовещенской церкви.

Наместник монастыря игумен Феодосий (Нестеров) рассказал гостю об истории обители и сегодняшнем становлении монашеского общежития.

В обитель приехали богомольцы из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, окрестных сел и деревень.

«Отец Илий не только внимательно слушал, но и интересовался жизнью братии, задавал вопросы, давал советы. Помолился у мощей преподобного Антония Сийского в Свято-Троицком соборе», — сообщается на сайте монастыря.

После Литургии отец Илий обратился к прихожанам и духовенству. Старец отметил, что страшные годы репрессий и Великая Отечественная война безжалостно ударили по стране: «Но Россия жива — Православие хранит ее. Никакие гонения на веру не смогли сломить наш дух. Мы должны усердно молиться, быть с Богом, любить ближних, хранить вековые традиции, чтобы не повторить ужасные уроки прошлого».

В этот же день отец Илий в Холмогорах посетил храм Двенадцати апостолов и пообщался с прихожанами.

Напомним, духовник Патриарха прибыл в Архангельск, чтобы духовно поддержать владыку Даниила, покидающего местную епархию ради служения в Курганской области.

Схиархимандрит – высший сан черного монаха. В отличие от белых монахов, которые могут иметь семьи, черные монахи живут в монастырях и среди прочих обетов дают обет безбрачия.

О жизненном пути старца Илии читайте здесь.

06 сентябрь 09:18 | : Будни / Верую

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