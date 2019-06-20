Архангельск посетил духовный наставник Патриарха Кирилла

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) 3 сентября сослужил митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу в Ильинском кафедральном соборе Архангельска.
Схиархимандрит Илий (Ноздрин Алексей Афанасьевич) родился в 1932 году в Орловской области в благочестивой крестьянской семье. При крещении был наречен в честь Алексия, человека Божиего. Его отец скончался в госпитале после боевого ранения в 1942 году, мать вырастила четверых детей одна.
В 1949 году закончил среднюю школу в родном селе. Служил в армии. В 1955-1958 годах обучался в машиностроительном техникуме в Серпухове. По окончании учебы по распределению направлен в город Камышин Волгоградской области. Там он принял решение посвятить жизнь служению Церкви, поступил в духовную семинарию Саратова.
После закрытия Саратовской семинарии в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. Во время обучения митрополитом Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с именем Илиан в честь одного из сорока мучеников Севастийских. Тем же Преосвященным был рукоположен во иеродиакона и иеромонаха.
В годы пребывания в Ленинградской епархии трудился на различных приходах.
В 1966 году поступил в Псково-Печерский монастырь, где нес послушания в течение десяти лет.
Решением Священного Синода от 3 марта 1976 года иеромонах Илиан вместе с четырьмя другими монахами был направлен нести иноческое послушание в русскую Афонскую Свято-Пантелеимонову обитель, где вместе с другими насельниками сумел сохранить в ней монашескую жизнь, поддержать связь обители с русским Православием и предотвратить закрытие монастыря. Нес послушание в скиту, скрытом в горных ущельях. Ему было также доверено духовничество в Пантелеимоновой обители.
В конце 1980-х годов направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Здесь принял постриг в великую схиму с именем Илий в честь другого Севастийского мученика. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь.
В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. На Пасху 4 апреля 2010 года возведен в сан схиархимандрита.
Является духовником Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
От редакции: Напомним, что духовником президента Путина является бывший студент сценарного факультета ВГИКа Тихон (Шевкунов). Его же рассматривают как наиболее вероятную кандидатуру на следующее патриаршество (дай бог здоровья Кириллу!).