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В Архангельске и Северодвинске проходят последние приемки в рамках второго этапа замены лифтового оборудования

В Архангельске контракт на этот вид работ выиграла подрядная организация ООО «ЩЛЗ», в Северодвинске – ООО «Мосрегионлифт».

Архангельск

В Архангельске на ул.Воскресенской, 95/1 и пр.Московский, 45/1 лифты, которые  Фонд капремонта Архангельской области менял здесь в рамках краткосрочной программы капремонта МКД в 2019 году, очень скоро будут включены.

Здесь прошла приемка работ, комиссией акты подписаны, замечаний к подрядной организации – ООО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) – нет.

Сейчас УК подают заявки в Ростехнадзор - в течение 10 дней специалист РТН должен выйти на объекты и дать разрешение на ввод лифтового оборудования в эксплуатацию.

В работе у монтажников OOO "ЩЛЗ" сейчас находится только один дом - на ул.Воскрсенской,104, где идет наладка оборудования и подготовка к сдаче комиссии, которая будет в ближайшее время.

Лифты производства ЩЛЗ совершенно разные по профилю и назначению, но спрос на них на внутрироссийском рынке остается стабильно высоким. По официальным данным, парк лифтов в России составляет более 430 тыс. единиц и примерно 30% из них (то есть 130 тыс.) требуют срочной замены. Предприятие поставляет лифты в рамках региональных программ по капремонту общего имущества многоквартирных домов в Уфу, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородскую, Архангельскую, Мурманскую, Липецкую области.

Несмотря на то что механизмы лифтов типовые и их ставят в наши многоэтажки не первый год, все устройства и их комплектующие проходят тест на безопасность: для этих целей на заводе предусмотрена специальная шахта, в которой новый лифт гоняют вверх и вниз. В процессе тестируют лебедки, ловители и другие комплектующие на прочность и отсутствие брака. Интерьеры лифтов обычно тоже типовые: кабины новых моделей оборудованы специальной зеркальной вставкой и интерьерными панелями со специальным порошковым покрытием бело-бежевого или металлического цветов, а кнопки вызова этажей снабжены символами азбуки Брайля.

Статистику сложно оспорить! Лифты ОАО «ЩЛЗ» — в каждом 3-ем жилом доме в России. Продукция завода соответствует всем техническим требованиям безопасности, а также международному стандарту качества ISO 9001:2008.

Северодвинск

В Северодвинске сегодня проходит сдача работ по замене лифтового оборудования в домах на ул.Ломоносова, 111, бульваре Строителей, 27 и 35.

Работы вела подрядная организация ООО "Мосрегионлифт", по программе капремонта-2019 здесь устанавливаются лифты производства ООО "Карачаровский механический завод" (КМЗ).

Отметим, что ни по одному дому в Северодвинске при приемке со стороны Фонда капремонта Архангельской области и Ростехнадзора нареканий не было - все делается изначально на очень высоком уровне. Во многом - благодаря нашей подрядной организации по осуществлению строительного контроля - ООО "Лифтремонт" (г.Северодвинск) - и лично ее директору Алексею Шклякову, который в ежедневном режиме контролирует весь процесс работ.

В завершающей стадии сегодня находятся и лифты в домах на ул.Юбилейной, 9, 21 и 33 (90% готовности), пр.Победы, 48 блок Б (85%) и пр.Морской, 85 (95%). Это значит, что очень скоро здесь пройдут приемки и выйдет Ростехнадзор, чтобы дать разрешение на ввод в эксплуатацию.

Кстати, лифты «Карачаровского механического завода» эксплуатируют не только по всей России и СНГ, но и в 26 странах мира. Сейчас в общей сложности их более 260 тысяч.

В современных лифтах все продумано до мелочей: антивандальная панель, шрифт Брайля на больших круглых кнопках, установлена и специальная система защиты на всю высоту дверного проема: что бы сюда ни попало — ребенок, голова, коляска, собака, — двери автоматически откроются.

21 август 13:00 | : Будни

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