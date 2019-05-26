«Легче Путину 10 жалоб отправить». Бардак в архангельской медицине

Такое письмо измученного врачебной бюрократией пациента опубликовал наш коллега по Ассоциации «Вольное дело» сайт «Архсвобода»:
- Прошу помочь с записью к врачам терапевту 17 участка и эндокринологу и прислать талон на данный электронный адрес.
Надо всё-таки врачам нашим расставаться с технологиями 19 века, и учиться овладевать средствами офисной связи 21 века.
Работники ГБУЗАО ПК2 в отсутствие Лузановой опять развели дикую отвратную бюрократию с записью.
Меня ещё в апреле 2019 года на приём пригласил терапевт Зинченко Р. В. именно на август, и старшая сестра, что сидит в холле внизу, об этом знает.
Мне 69 лет, и бегать, как собачке, между ПК2 и привокзальным районом лишь для получения бумажки никакого желания нет.
Налицо дикое неуважение к пациенту. Если меня не желают записывать к лечащему эндокринологу Халитовой Р. Р., запишите к другому врачу, я у неё длительно наблюдаюсь, и не понимаю, зачем тратить лишнее время на унизительное околачивание порогов поликлиники.
Запись через госуслуги – это фикция, она не работает. А сидеть и ждать неделями на сайте, когда там появятся талоны, как рыбак у озера, я не желаю.
Мне гораздо легче отправить 10 жалоб Путину В. В. на отвратный уровень работы минздрава с пациентами.
Даже нормальный PDF файл к ответному письму не могут приаттачить. Неправильно именуют, компьютерной грамотности нет, файл невозможно открыть.
МинЗдрав Скворцова одобряет и приветствует рассылку талонов пациентам по электронной почте, если пациент в состоянии ей пользоваться.
Если с высылкой мне талона на приём к врачу Зинченко Р. В. у вас будут проблемы, тогда появятся мои новые жалобы и к Скворцовой. Я работаю с эл. почтой с 1997 года.
Я специально уехал с моей дачи за 400 км от города, чтобы побывать в поликлинике 2 у этих врачей, пока не набежала куча народа в сентябре.
Данное сообщение направляю в копии Путину и ЕР.
С уважением, Матвеев