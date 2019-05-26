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Роботы среди нас. В Архангельске будет не хуже, чем в Лас-Вегасе... или Париже

В Лас-Вегасе в этом году проходила самая большая в мире выставка современных технологий CES, где мировые технобренды презентовали свои новейшие разработки, и уже сейчас у архангелогородцев есть возможность познакомиться с ними на Большом Фестивале Роботов.

Фестиваль Роботов стартует 15 августа. На нем впервые в Архангельске будут представлены миниатюрный робот-помощник Киробо от компании Тойота, французский робот-обаяшка Ритти, реалистичный робот-паук из книги рекордов Гиннеса,  робот-танцор из последнего поколения умных роботов и еще десятки технологий на грани фантастики.

Каждые 30 минут на огромной площадке Фестиваля будет проходить одно из шести техношоу. Впервые посетители   Фестиваля смогут увидеть сказку, показанную запрограммированными дронами, а также удивиться выступлению цирка роботов: роботы садятся на шпагат и даже встают на голову.  

Роботы  Фестиваля  копируют эмоции человека, разговаривают и жестикулируют, как люди, свободно перемещаются в пространстве, и даже зовут на свидание. Посетители познакомятся с робо-девушкой Кики и ее другом Рики, поболтают с мускулистым Виталием - андроидом из последнего поколения умных роботов, удивятся британскому роботу SociBot с десятками меняющихся лиц.  

На самой большой в мире выставке технологий CES в Лас-Вегасе хитами этого года стали системы, распознающие эмоции и голограммы, которые можно видеть в воздухе без специальных очков. На Большом Фестивале Роботов  все эти технологии уже можно пробовать на себе: специальное Эмозеркало считывает ваши эмоции. Голограммы вращаются в воздухе и вызывают удивление.  

Еще один тренд Международных выставок – бионические технологии, когда роботы копируют движения животных. На Фестивале Роботов вы удивитесь первому в мире роботу-пауку, способному преодолевать любые препятствия. Будет в Архангельске  и представитель подводного мира роботов: первая в мире робот-рыба из Южной Кореи.  

Новый виток развития получили и музыкальные технологии. Системы, извлекающие звуки из вещей, овощей и даже людей – новинка мировых выставок, которую архангелогородцы  также смогут опробовать на Фестивале. 

Также будут показаны роботы, которые способны делать домашнюю работу вместо человека: мыть окна, чистить полы и следить за детьми.  Любители кофе смогут попробовать напиток из рук  робота-бариста  Монти из Эстонии. 

Специальная технология сфотографирует вас в 3D-формате. На динамичном снимке вы получите свою фотографию с эффектом, как из фильма «Матрица».  Сможете осуществить мечту покататься на параплане - 3D-система - с подвешенными креслом, вентилятором, рукоятями управления, 3D-очками и полным погружением в виртуальную реальность, где вы совершите полет на параплане в горах.

 Компания Атари перенесла компьютерную игру в реальность с помощью компьютерного управления магнитами, в которую может поиграть каждый посетитель Фестиваля.

На Фестивале Роботов можно пройти по уникальному лабиринту, увернувшись от десятков лазеров, и испытать на себе новейшие технологии виртуальной реальности. Также здесь вы сможете почувствовать себя актером легендарного фильма о Гарри Поттере: поиграть в квидич на настоящей метле и даже получить кадры с этих съемок!

Экспозицию дополняет отдельное пространство, где можно на себе испробовать космические технологии. В космосе вы сможете обойти лунные ловушки на специальном тренажере и забраться в большой Луноход-1 - модель этого первого лунного робота выполнена с мельчайшими подробностями почти в натуральную величину. 

- Мы стремимся посетить лучшие мировые выставки технологий, - рассказывает руководитель проекта Иван Матюхин. - Работаем с производителями инновационного оборудования, чтобы дать возможность детям Архангельска познакомиться с ними. Надеемся, что это всерьез заинтересует ребят, и в будущем они станут прекрасными инженерами!

   

05 август 11:06 | : Будни

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