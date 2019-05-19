Митрополит Даниил окропил «Автодороги»

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 1 августа совершил Литургию в домовом Никольском храме в управлении группы компаний «Автодороги». За богослужением молились сотрудники предприятия.
В этот день Православная Церковь чтит память преподобного Серафима Саровского. «Этот святой имел горячее сердце, — сказал глава митрополии в проповеди. — Его почитает вся Россия и люди в других странах. Очень известно выражение преподобного Серафима: "приобрети мир духовный и вокруг тебя спасутся тысячи". Мы не можем изменить других людей, но можем лишь молиться за них. Главное — изменить самого себя через стяжевание внутреннего мира. Вспоминая преподобного Серафима, постараемся приобрести внутренний мир через делание заповедей, через покаянное ощущение своей греховности, через самоукорение. Жизнь станет другой, если каждый изменит себя».
Группа компаний «Автодороги» — самое крупное на Северо-Западе России объединение дорожных предприятий. Фирма выполняет работы по содержанию федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них. В том числе занимается строительством и содержанием транспортных ледовых переправ.
ГК «Автодороги» располагает одним из самых крупных парков дорожных машин и техники на Северо-Западе – более 500 единиц. Группа имеет семь собственных заводов по производству всех видов асфальтобетонных смесей и других составляющих для полноценного обеспечения дорожных работ необходимой продукцией. Объединение занимается добычей нерудных материалов, которые в дальнейшем используются в работе. ГК имеет собственный парк специализированных грузовых вагонов, железнодорожный тупик, флот, а также подсобное хозяйство.
Предприятие ежегодно наращивает объемы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в Архангельской, Вологодской областях, Республике Карелия. Компания уделяет огромное внимание духовному просвещению своих сотрудников. «Автодороги» построили несколько храмов в области, в том числе домовую церковь при своем Управлении. Предприятие также активно участвует в строительстве Михаило-Архангельского кафедрального собора.
(по материалам Архангельской епархии)