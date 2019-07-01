В поморской деревне законсервировали... церковь

В течение всего месяца добровольцы проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» занимаются консервацией церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Луде. В поморскую деревню волонтёры приехали по приглашению ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
Начало заложено 7 июля добровольцами команды «Луда-1», через неделю эстафету приняла «Луда-2». С 21 июля работы продолжили участники экспедиции «Луда-3». Они закрыли крышу южной части основного четверика церкви: поставили стропила, сделали обрешётку, покрыли её ондулином. Группа также возвела леса в алтаре и перекрыла скатную крышу, но закроет её ондулином уже следующая команда — «Луда-4». Помимо ремонтных работ добровольцы убирали мусор и гвозди внутри и снаружи по периметру храма, выполняли технические работы: корили деревья и обрабатывали антисептиком. Даже дети решили внести свой вклад, видя, как работают родители. Для юных волонтёров эта помощь воспринималась как игра, хоть и под строгим надзором взрослых.
Каждый день добровольцы просыпаются в 7 утра, дежурные готовят завтрак к 8:00, до приёма пищи — утренние правила, после — благодарственная молитва. Затем все отправляются на рабочий участок — к храму, девушки-дежурные остаются мыть посуду и готовить обед, но если у них остаётся время, тоже идут на стройплощадку. Обед — в 14:00, ужин — в 20:00. В солнечные дни работы продолжаются до 22:00, тогда на ужин собираются позже, в 22:30. После ужина читаются вечерние правила. Позже — баня и вечерний чай с беседами о результатах работы, духовных и жизненных вопросах. Отбой в полночь — это идеальный вариант, но чаще волонтёры всё же ложатся за полночь.
«Северные белые ночи вносили свой вклад в наше расписание. Мы не замечали течения времени, за окном всё время светло. Но просыпались полными сил, наверное, из-за энтузиазма и желания работать. Мы здесь добровольно, поэтому настроение хорошее. Попробовали северные угощения: купили шесть килограмм горбуши, засолили, кушали бутерброды с икрой и рыбой, собирали грибы, два раза ходили в лес. Некоторые впервые морошку попробовали. Ходили за ферму за молоком и сливками, очень хорошо они пошли!», — рассказала доброволец из Москвы Ангелина Крымцова. Девушка участвует в волонтёрском трудницком проекте впервые.
«Мечта у нас есть — поставить крест, — поделилась командир экспедиции «Луда-3» Инна Волощенко. — Многие храмы, где мы работаем, в советское время были домами, клубами, крыши много раз переделывались. Поэтому часто стоит вопрос, где и как ставить крест. Но здесь всё оставлено на своём месте, и установка сама собой напрашивается, чтобы храм получил облик».
25 июля стал для участников экспедиции и жителей Луды особенным днём: в деревню приехал руководитель проекта «Общее Дело» протоиерей Алексей Яковлев. Добровольцы готовились к приезду священника: заранее развесили объявления и рассказали всей деревне о предстоящей встрече. Познакомиться с протоиереем пришло много местных жителей, некоторые — с детьми. Отец Алексей отслужил молебен, прочитал проповедь, поделился рассказами о проекте, поблагодарил волонтёров и лудян. У вторых, по словам батюшки, получился хороший хор. Храм ещё не начал функционировать в полную силу, но добровольцы считают, что раз хор уже есть, всё будет хорошо.
Взаимодействие с местными жителями составляет важную часть любой экспедиции проекта «Общее Дело». Проект — для местных жителей, от них и зависит, что дальше будет со святыней. Добровольцы поблагодарили лудян за физическую помощь, угощения и, конечно, живые истории про храм, его историю и жизнь деревни, непосредственно связанной с Рождественской церковью. Так, жители рассказали, что в советское время в храме располагалась младшая школа до третьего класса, были два колодца с питьевой водой — «красной» и «белой». Местный житель Михаил Афанасьевич после молебна передал добровольцам Тихвинскую икону Божьей Матери со следами прострелов, привезённую им из Мезенского района. Она будет храниться в фондах ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
17 добровольцев новой экспедиции — «Луда-4» — приехали 28 июля, их работы продолжатся до 3 августа. Участниками группы стали неравнодушные люди из самых разных уголков планеты. Например, Ольга Зирк с мужем и тремя детьми приехали из Голландии. До этого семья бывала на Севере лишь на Соловках.
«Как только появились первые публикации об этой экспедиции, мне сразу захотелось приехать. Мне нравится идея “Общего Дела”, идея такой общей работы. Муж сначала скептически был настроен по отношению к подобным поездкам, но через два — три года разговоров согласился. У детей жизнь городская, они не приучены к физическому труду, и не сразу согласились ехать в поморский край, но маме доверяют. Трогает за душу, когда после долгих работ церковь достраивают, освещают, и в ней даже крестят. Слёзы на глазах. Ради этого и приехали, чтобы помочь», — поделилась волонтёр.
«Луде-4» предстоит перекрыть ондулином скатную кровлю алтаря. В планах провести работы на куполе, восстановить утраченную часть кровли. Сам купол находится в неплохом состоянии, но балки восьмерика, на котором он стоит, вызывают у специалистов опасения.
Остановить желание потрудиться может только неутешительный прогноз погоды. Всю предстоящую неделю в Луде, как и по всему беломорскому побережью, ожидаются проливные дожди и сильные ветра. Но добровольцы настроены серьёзно, по возможности они выполняют безопасные работы. В любом случае все планы по спасению деревянной святыни будут завершены в этом сезоне.