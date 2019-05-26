В Красноборском районе Архангельской области найден заблудившийся в лесу ребенок

В полдень 22 июля в полицию Красноборского района Архангельской области обратились родители 8-летнего мальчика. Они сообщили, что около 10 часов утра ребенок потерялся в лесу. За ягодами он отправился вместе со взрослыми, которые отвлеклись, выпустив ребенка из вида буквально на несколько минут – этого времени оказалось достаточно, чтобы школьник ушел в неизвестном направлении.
Попытки отыскать сына самостоятельно результата не дали. К поиску присоединились местные жители, оперативно к месту происшествия были направлены несколько групп, созданных из числа сотрудников полиции, пожарной части и органов местного самоуправления.
Для поиска мальчика была задействована техника, звукоусиливающие устройства. Около 17 часов 20 минут ребенка нашли в лесном массиве примерно в семи километрах от деревни, в которой проживает семья.
Мальчик провел в лесу порядка семи часов, однако чувствовал себя хорошо, не был напуган. Более того, ко взрослым он вышел с полной корзиной собранных грибов. Огорчило ребенка только одно – он не успел собрать черники, чтобы мама напекла пирогов с северной ягодой.
Школьник рассказал, что не раз ходил вместе с родителями в лес, однако в этом месте оказался впервые, поэтому растерялся. Он знал основы ориентирования и старался ходить по лесным дорожкам – по словам инспекторов по делам несовершеннолетних, это помогло найти ребенка до наступления темного времени суток и оградило его от возможной опасности, так как в этом районе много болотистых мест.
Сотрудники полиции передали мальчика маме. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.
Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть внимательными, отправляясь в лесной массив, особенно если вы берете с собой детей. Необходимо, чтобы у каждого были средства связи и обычный свисток. Яркая одежда также при необходимости поможет быстрее найти потерявшегося. Запаситесь водой и продуктами. Обязательно предупредите близких о том, куда именно вы отправляетесь и когда планируете вернуться. В случае, если человек потерялся, незамедлительно обращайтесь в полицию и службу спасения.
Источник: https://29.мвд.рф/news/item/17668858