Священник: Школьное воспитание зависит от активности родителей

Руководитель образовательного отдела епархии священник Кирилл Кочнев принял участие в круглом столе «Школьные родительские комитеты как форма самоуправления».
Заседание проходило в Архангельском областном институте открытого образования и собрало директоров и педагогов местных общеобразовательных школ, а также представителей регионального министерства образования и общественных организаций.
Руководила встречей Элина Жгутова, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства при Общественной плате РФ. Участники круглого стола рассказали о своем опыте работы с родительскими комитетами, о вариантах взаимодействия с ними.
«Все отметили, что необходимо активизировать родительскую общественность в школах, — сказал отец Кирилл. — Не секрет, что мамы и папы учеников, являясь "заказчиками" образовательных услуг, могут собираться, обсуждать и направлять деятельность школы в то русло, которое считают правильным для своих детей».
Так, одна из участников форума — представитель московского образовательного комплекса «Воробьевы горы» (ГБПОУ «Воробьевы горы») — крупнейшего государственного образовательного учреждения России — Валерия Шувалова, сообщила, что их столичные родительские комитеты участвуют даже в обсуждении меню для детей.
По словам отца Кирилла, взрослые могут повлиять на то, чтобы в школах их дети получали не только знания, но и элементы духовно-нравственного воспитания. «В современной педагогике этому компоненту не уделяется должного внимания. Так, в учебных заведениях теперь нет дней трудолюбия, классы моет технический персонал. Дети знают о своих правах, но не ведают о своих обязанностях», — отметил священник.
Он рассказал об опыте сотрудничества Архангельской епархии с региональным министерством образования и науки: «В школах области по просьбе родителей и с согласия администрации учебного заведения священнослужители проводят духовно-нравственные беседы с детьми, что, отмечу, не противоречит светскому характеру образования. Наоборот, в классах, где проходили эти беседы, по данным руководства учебного заведения, налаживались успеваемость и послушание».
Священник привел в пример тот факт, что в 38-ой школе столицы Поморья появился класс с православным компонентом именно по настоянию родителей.
«Родители, прежде всего, должны быть заинтересованы в духовно-нравственном воспитании детей. Эта работа возможна, нужна, но без родителей ее сложно выполнить, — заключил отец Кирилл. — От их активности зависит многое».
Круглый стол стал частью форума «Сообщество» — открытой рабочей площадки для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.
Площадка «Сообщество» создана Общественной палатой Российской Федерации в 2015 году. Ее цели — определение состояния некоммерческого сектора в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности.
(по материалам Архангельской епархии)