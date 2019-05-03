В Архангельской области серьезно азялись за подростков

В УМВД России по Архангельской области подведены итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-2019» – «Подросток-Группа». Одной из его целей было установление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.
В проведении мероприятия полицейским оказывали содействие представители органов системы профилактики.
Стражи порядка и представители общественности проверили более двух тысяч мест возможного пребывания несовершеннолетних: это и учреждения торговли, и развлекательные заведения, и детские летние лагеря дневного пребывания, и транспортные объекты.
В ходе проведения первого этапа операции стражи порядка проверили почти две тысячи детей и подростков и более тысячи родителей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. 152 несовершеннолетним оказана помощь в приобретении путевок в оздоровительные лагеря, а 114 подросткам стражи порядка помогли трудоустроиться.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия в отношении несовершеннолетних составлен 91 протокол об административных правонарушениях. Среди противоправных действий, совершенных подростками – побои, потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача, мелкое хулиганство, нарушение запрета курения табака и другое. Кроме того, стражи порядка выявили 317 административных правонарушений, совершенных взрослыми лицами в отношении несовершеннолетних, 261 из них – по фактам неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В рамках акции сотрудники органов внутренних дел провели для детей мероприятия по нравственно-патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни и повышению уровня правосознания, в том числе экскурсии, конкурсы и спортивные мероприятия. Например, в Новодвинске в рамках акции «Полиция – детям» ребята встретились с представителями различных подразделений органов внутренних дел. Юные северодвинцы соревновались в игре специального назначения «Полицейским буду Я, пусть завидуют друзья», для ребят из Мезенского района проведена правовая эстафета, направленная на профилактику дорожно-транспортного травматизма. В Лешуконском районе несовершеннолетние участвовали в «Фестивале профессий» и акции «Выходи во двор играть». Футбольный матч «Радужное детство» прошел в Устьянах.
В рамках I этапа мероприятия «Подросток – 2019» сотрудники органов внутренних дел Архангельской области обеспечили охрану общественного порядка при проведении «Последних звонков». Серьезных нарушений общественного порядка не допущено.