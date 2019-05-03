«Оглядываясь на прошлое». Игорь Годзиш поздравил архангелогородцев с Днем России

- Наша страна обладает уникальными ресурсами, бесценным культурным наследием, богатой историей и возможностями для развития. Оглядываясь в прошлое, понимаешь, что России пришлось пройти нелёгкий путь: с оружием в руках отстаивать свободу, а затем возрождать и восстанавливать разрушенное.
Оптимизм, трудолюбие, несгибаемая воля, присущие характеру россиян, позволяют двигаться вперёд, созидать, строить амбициозные планы и воплощать их в жизнь. Сегодня каждый из нас своим трудом вносит частичку в развитие и процветание страны, региона и любимого города. И от наших знаний, профессионализма, работы на совесть зависит, каким будет Архангельск и Россия завтра.
Искренне благодарю вас за самоотдачу, за ваше неравнодушие, за искреннюю заботу о родном городе. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия!