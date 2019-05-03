Жители Архангельской области смогут лечиться в Москве

45 главных столичных больниц открыли свои палаты для жителей Ленского района Архангельской области, которые могут в самые короткие сроки поправить там свое здоровье. Как пишет «Московский комсомолец», это стало возможным в результате соглашения правительства Москвы и властей Архангельской области. (https://www.mk.ru/social/2019/05/30/luchshie-bolnicy-moskvy-zhdut-pacientov-iz-arkhangelskoy-oblasti.html)
Для северян это определенно радостная новость – здравоохранение Москвы по праву считается одним из лучших в РФ. Пациенты столичных стационаров получают все необходимое для выздоровления совершенно бесплатно, включая питание и лекарственные препараты, а врачи обладают высокой квалификацией.
Правом на бесплатную медицинскую помощь и лечение в любом городе страны независимо от места жительства каждого гражданина России при наличии у него полиса обязательного медицинского страхования наделяют федеральные законы (№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»). Но различные бюрократические сложности, занятость врачей, стоимость дороги на деле могут помешать людям воспользоваться своим правом максимально быстро.
Однако прямая договоренность на уровне правительств дает жителям пока одного района области – Ленского - реальную возможность бесплатно и в самые короткие сроки воспользоваться помощью врачей в московских больницах. Полис ОМС, подтвержденный диагноз, посещение специального кабинета в центральной городской больнице Яренск, где желающим помогут в организации лечения в столице страны – это все, что нужно для доступа к передовому оборудованию и услугам московских стационаров.
- Именно доступность высокотехнологичных методов лечения является один из базовых показателей развития здорового общества, - считает сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Константин Симкин. - В данном случае стоит так же отметить отсутствие бюрократической волокиты, которая порой сильно усложняет и замедляет процесс получения бесплатных медицинских услуг.