Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Активисты ОНФ: "Когда же восстановят дорожки на Чумбаровке?!"

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Архангельска с предложением восстановить испорченное покрытие проспекта Чумбарова-Лучинского в областном центре, благоустроенного в 2017 г. На благоустройство архангельского проспекта было израсходовано порядка 12 млн руб. бюджетных средств.

Напомним, активисты ОНФ в рамках мониторинга реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» не первый раз сигнализируют властям о фактах повреждения брусчатки на данном проспекте по разным причинам. В прошлом году эксперты ОНФ выявили повреждения брусчатки в виде сколов, выщербления камня, разрушения швов и пришли к выводу, что это произошло по причине уборки территории от снега тяжелой техникой. Тогда власти устранили замечания общественников.

«Не прошло и двух лет с момента укладки новой брусчатки на центральном проспекте города, а уже есть места, где она просто провалилась, в результате чего образовались ямы под ливневыми решетками. Сегодня остро стоит вопрос о неэффективных тратах бюджетных средств, брусчатка подвергается разрушению, ее нужно восстанавливать, и, по всей вероятности, в рамках гарантийных обязательств», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.

 

27 май 15:57 | : Будни

Видеозал


Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
Администрация города Архангельска приносит извинения участникам сорванного мероприятия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2019 (194)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)

Деньги


все материалы
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20