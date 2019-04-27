Активисты ОНФ: "Когда же восстановят дорожки на Чумбаровке?!"

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Архангельска с предложением восстановить испорченное покрытие проспекта Чумбарова-Лучинского в областном центре, благоустроенного в 2017 г. На благоустройство архангельского проспекта было израсходовано порядка 12 млн руб. бюджетных средств.
Напомним, активисты ОНФ в рамках мониторинга реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» не первый раз сигнализируют властям о фактах повреждения брусчатки на данном проспекте по разным причинам. В прошлом году эксперты ОНФ выявили повреждения брусчатки в виде сколов, выщербления камня, разрушения швов и пришли к выводу, что это произошло по причине уборки территории от снега тяжелой техникой. Тогда власти устранили замечания общественников.
«Не прошло и двух лет с момента укладки новой брусчатки на центральном проспекте города, а уже есть места, где она просто провалилась, в результате чего образовались ямы под ливневыми решетками. Сегодня остро стоит вопрос о неэффективных тратах бюджетных средств, брусчатка подвергается разрушению, ее нужно восстанавливать, и, по всей вероятности, в рамках гарантийных обязательств», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.