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Архангельск выбирается из-под снега

С начала марта в Архангельске выпало 16 мм осадков, что составляет 53% месячной нормы. Дорожные службы города готовы к устранению возможной наледи, сегодня идет соответствующая обработка тротуаров.

Как сообщил заместитель директора департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Потолов, в период с 11 по 17 марта с архангельских улиц вывезено 24223 кубометра снежной массы.

- За аналогичный период для предотвращения скользкости израсходовано 334 тонны соли. В среднем на приведении города в порядок было задействовано 39 единиц техники и 18 рабочих. Рабочие, в основном, привлекались для уборки тротуаров, - рассказал Алексей Потолов. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

18 март 11:51 | : Будни

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