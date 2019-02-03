Архангельск выбирается из-под снега

С начала марта в Архангельске выпало 16 мм осадков, что составляет 53% месячной нормы. Дорожные службы города готовы к устранению возможной наледи, сегодня идет соответствующая обработка тротуаров.
Как сообщил заместитель директора департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Потолов, в период с 11 по 17 марта с архангельских улиц вывезено 24223 кубометра снежной массы.
- За аналогичный период для предотвращения скользкости израсходовано 334 тонны соли. В среднем на приведении города в порядок было задействовано 39 единиц техники и 18 рабочих. Рабочие, в основном, привлекались для уборки тротуаров, - рассказал Алексей Потолов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)