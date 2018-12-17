Ледоход на реках Архангельской области прогнозируется в конце апреля

Такая информация была озвучена на заседании оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка в Поморье.
По сведениям ФГБУ «Северное УГМС», уровень воды и толщина льда на реках Архангельской области соответствуют средним многолетним значениям. Вопреки распространённому мнению в пределах нормы находится и объём снегозапаса.
Как отметил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров, в целом обстановка на реках области является благоприятной. Картина может измениться в случае резкого устойчивого потепления. Хотя таких прогнозов на сегодняшний момент нет, сотрудники оперативных служб готовятся и к такому сценарию.
Сформированная в области группировка сил и средств включает в себя 863 человека и 154 единицы техники, в том числе - суда на воздушной подушке, снегоходы, квадроциклы, аэросани.
Голову ледохода будет постоянно сопровождать специальная оперативная группа. Еще три группы разместят по территории области, в местах возможного осложнения обстановки. Для контроля за развитием ситуации специалисты будут использовать беспилотные летательные аппараты. Если потребуется, подключатся подрывники.
Как и в прошлом году, для профилактики ледовых заторов и подтопления специалисты проведут ледокольные и ледорезные работы, обеспечат спуск льда в дельте Северной Двины, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Традиционно в период ледохода специалисты Архангельской области будут работать в тесном взаимодействии с коллегами из Вологодской области и НАО.
Фото http://go29.news/2017/04/27/v-arkhangelsk-na-vykhodnykh-ledokhod-ne-pridet/