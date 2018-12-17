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Ледоход на реках Архангельской области прогнозируется в конце апреля

Такая информация была озвучена на заседании оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка в Поморье.

По сведениям ФГБУ «Северное УГМС», уровень воды и толщина льда на реках Архангельской области соответствуют средним многолетним значениям. Вопреки распространённому мнению в пределах нормы находится и объём снегозапаса.

Как отметил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров, в целом обстановка на реках области является благоприятной. Картина может измениться в случае резкого устойчивого потепления. Хотя таких прогнозов на сегодняшний момент нет, сотрудники оперативных служб готовятся и к такому сценарию.

Сформированная в области группировка сил и средств включает в себя 863 человека и 154 единицы техники, в том числе - суда на воздушной подушке, снегоходы, квадроциклы, аэросани.

Голову ледохода будет постоянно сопровождать специальная оперативная группа. Еще три группы разместят по территории области, в местах возможного осложнения обстановки. Для контроля за развитием ситуации специалисты будут использовать беспилотные летательные аппараты. Если потребуется, подключатся подрывники.

Как и в прошлом году, для профилактики ледовых заторов и подтопления специалисты проведут ледокольные и ледорезные работы, обеспечат спуск льда в дельте Северной Двины, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Традиционно в период ледохода специалисты Архангельской области будут работать в тесном взаимодействии с коллегами из Вологодской области и НАО.

Фото http://go29.news/2017/04/27/v-arkhangelsk-na-vykhodnykh-ledokhod-ne-pridet/

13 март 11:03 | : Будни

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