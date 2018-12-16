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Такой смешной Северодвинск

Две городские команды вошли в состав призёров «Зимнего фестиваля» северодвинской лиги КВН. В работе жюри принял участие глава Северодвинска Игорь Скубенко.

Об этом рассказал начальник управления общественных связей и молодёжной политики Иван Леонтьев.

- Северодвинская команда «С пар», в которую вошли ребята из студенческих советов гуманитарного института и института судостроения и морской арктической техники, заняла второе место вместе с девушками из «Женской сборной» (Рикасиха, школа № 77). Третье место - у сборной команды Северодвинска и Сыктывкара «Счастье есть», а также команды «Примрай» (Приморский район, САФУ), - пояснил он.

Победителем стала команда «Южная Столица» из Котласа.

Звание «Лучший актёр» уже во второй раз получил Сергей Антуфьев из команды «Южная столица». «Лучшей актрисой» признана участница команды «Счастье есть» Мария Щукина. Особого приза удостоены команды «Любимые дети своих родителей» (Архангельск, ОАО «РЖД» и ООО «Интех») и «С пар».

В «Зимнем фестивале» также приняли участие команды: «Неместные люди» (Северодвинск, студенческий совет общежития на проспекте Ленина ,42); «Всё сложно» (Северодвинск, школа № 30» и Архангельск, САФУ); «Такие дела» (техникум строительства, дизайна и технологий, Северодвинск). Все они награждены дипломами.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

05 март 07:54 | : Будни / Культура

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