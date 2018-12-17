Игорь Скубенко: "Низко кланяюсь тем, кто на боевом посту"

В поздравлении главы Северодвинска с Днем защитника Отечества говорится:
«Уважаемые северодвинцы! От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля напоминает каждому из нас о гражданском долге - сохранении мира и согласия в обществе и на земле.
В этот день мы вспоминаем славные традиции, заложенные нашими отцами и дедами, их героизм и мужество. Мы низко кланяемся тем, кто на боевом посту защищает интересы нашей Родины. Российская Вооружённые силы есть и будут образцом чести и достоинства, благородства и патриотизма.
День защитника Отечества давно уже стал праздником и тех, кто честным трудом укрепляет обороноспособность и экономику России. Выражаю искреннюю признательность всем северодвинцам, кто трудится на оборонных заводах, строит и ремонтирует корабли.
Особая благодарность и тем, кто вносит свой вклад в дело патриотического воспитания молодёжи. Она - наше будущее. И какими вырастут наши дети, безусловно, зависит от нас.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья. А главное - мирного неба над головой!».