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Игорь Скубенко: "Низко кланяюсь тем, кто на боевом посту"

В поздравлении главы Северодвинска с Днем защитника Отечества говорится:

«Уважаемые северодвинцы! От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля напоминает каждому из нас о гражданском долге - сохранении мира и согласия в обществе и на земле.

В этот день мы вспоминаем славные традиции, заложенные нашими отцами и дедами, их героизм и мужество. Мы низко кланяемся тем, кто на боевом посту защищает интересы нашей Родины. Российская Вооружённые силы есть и будут образцом чести и достоинства, благородства и патриотизма.

День защитника Отечества давно уже стал праздником и тех, кто честным трудом укрепляет обороноспособность и экономику России. Выражаю искреннюю признательность всем северодвинцам, кто трудится на оборонных заводах, строит и ремонтирует корабли.

Особая благодарность и тем, кто вносит свой вклад в дело патриотического воспитания молодёжи. Она - наше будущее. И какими вырастут наши дети, безусловно, зависит от нас.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья. А главное - мирного неба над головой!».

23 февраль 11:39 | : Будни

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