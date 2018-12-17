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Для настоящих мужчин. 23 февраля "Аквилон Инвест" устраивает хоккейный турнир

Напомним, что в прошлом году при поддержке фонда «Аквилон Инвест» и депутата Александра Фролова после двухлетнего перерыва вновь стала функционировать хоккейная коробка во дворе на ул. Галушина, 9.

 

В этом году фонд «Аквилон Инвест» вновь организовал заливку льда и проведение традиционного турнира среди школьных и любительских хоккейных команд. Подготовка к соревнованиям практически завершена. Организаторы не только приготовили призы участникам и победителям. Болельщиков ждет праздничная программа, подготовленная творческим коллективом под руководством Ольги Кубряковой.

Открытие турнира состоится в субботу 23 февраля в 10 часов на спортивном корте во дворе дома №9 на ул. Галушина. На игры уже заявлено 5 команд по 5 человек плюс по 2 запасных игрока в каждой. На лед выйдут хоккейные дружины гимназии №25, школ №32 и №35, а также команды клуба «Архангел» и молодежного Совета округа Майская Горка.

- Ребята по «круговой системе» сыграют друг с другом, победителей определят по максимальному количеству очков, если понадобится, то и по результатам дополнительных игр, - отметил руководитель фонда «Аквилон Инвест», депутат гордумы Сергей Чанчиков. – Для нас поддержка детского спорта – это долгосрочный проект, и помимо данной площадки мы планируем восстановление хоккейных коробок в других дворах Ломоносовского округа и Майской Горки.

Турнир дворовых и школьных команд в округах Ломоносовском и Майская Горка впервые прошел 11 лет назад. К сожалению, в течение ряда лет соревнования не проводились.

- Мы решили исправить ситуацию депутат и возродили турнир в прошлом году. В этом году количество команд увеличилось, поэтому соревнования пройдут сразу на двух площадках. Кроме того, помимо заливки льда и установки освещения, были установлены новые ворота, для них приобретена профессиональная сетка. Самое главное, что эти катки являются общедоступными, и пользуются большой популярностью у наших горожан, как взрослых, так и детей, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.

Турнир среди команд Ломоносовского округа пройдет 3 марта на ледовом поле во дворе дома на ул. Тимме, 2. Универсальную спортивную площадку здесь сделали по программе «Комфортная городская среда». Она имеет специальное покрытие, которое позволяет зимой превращать ее в хоккейный корт. Заливка льда здесь также была выполнена при содействии фонда «Аквилон Инвест».

  

21 февраль 10:47 | : Будни

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