О птицах Арктики и прочей живности

В Москве второй день проходит 20-е заседание Смешанной Российско-Норвежской комиссии в области охраны окружающей среды. В первый день ее работы, состоялась Экспертная встреча Комиссии, во вторник 19 февраля, проходит Пленарное заседание под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Норвежскую делегацию представляет Министр климата и окружающей среды Королевства Норвегии Ула Эльвестюен.
В своей приветственной речи Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что природоохранное сотрудничество России и Норвегии служит важным стабилизирующим фактором, направленным на развитие туристической инфраструктуры, на укрепление системы особо охраняемых природных территорий, на защиту уникальных экосистем Баренцевоморского региона, памятников культуры.
В приветственной речи министр климата и окружающей среды Ула Эльветюен отметил, что Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Россией и Норвегией было подписано 25 лет назад, и все эти годы природоохранное сотрудничество ведется активно и успешно. Хельгесен также подчеркнул, что Россия и Норвегия несут общую ответственность за обеспечение хорошего состояния окружающей среды и устойчивого использования ресурсов Баренцева моря и приграничных территорий.
Стороны Комиссии обсудили вопросы сотрудничества в области охраны морской среды (в том числе, по теме морского мусора), биоразнообразия, контроля и снижения загрязнения окружающей среды. В повестке второго дня работы Комиссии темы, связанные с исследованием радиоактивных загрязнений, приграничным сотрудничеством, взаимодействием в области охраны культурного наследия и др.
Стороны подчеркнули важность сотрудничества по охране уязвимых видов и видов, находящихся под угрозой исчезновения, по управлению которыми Россия и Норвегия несут общую ответственность. Особое внимание во Всемирный день защиты морских млекопитающих (19 февраля) стороны обратили на виды, обитающие в Баренцевом море, в частности на территории национального парка «Русская Арктика».
Стороны Комиссии констатировали, что популяции морских птиц в Баренцевом море уязвимы по отношению к изменениям климата и загрязняющим веществам, и выразили озабоченность по поводу снижения численности популяций. Российские и норвежские эксперты пришли к выводу о необходимости усиления мониторинга и исследования избранных видов, особенно полярной чайки. Стороны также подчеркнули важность совместного проекта SEATRACK, целью которого является картографирование использования территорий морскими птицами.
Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов считает, что российско-норвежское сотрудничество в области биоразнообразия, должно способствовать работе в рамках международных природоохранных конвенций и прочего сотрудничества, в том числе, Рабочей группы Арктического совета по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF). «Результаты, полученные в ходе сотрудничества по морским видам, таким, как белому медведю, моржу и морским птицам, должны передаваться в проекты по морской среде в рамках двустороннего сотрудничества» - отметил Кирилов.
Все виды данных, полученных в результате российско-норвежского сотрудничества, имеющие отношение к Баренцеву морю, будут размещены на специализированном Интернет-ресурсе Баренцпортал.
Стороны приняли решение о проведении 21-го заседания Смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды в 2021 г. Норвегии.
Напомним, Российско-норвежское природоохранное сотрудничество осуществляется на основе Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 3 сентября 1992 г.