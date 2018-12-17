Игорь Скубенко и "афганцы"

Глава Северодвинска Игорь Скубенко вручил активистам северодвинского отделения всероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» памятные знаки, посвящённые 30-летию вывода советских войск из центральноазиатской республики.
На встрече, которая проходила в кабинете главы муниципалитета, Игорь Скубенко тепло поблагодарил ветеранов афганской войны за системную патриотическую работу, сохранение памяти о погибших земляках и заботу о семьях ушедших из жизни товарищей по оружию.
- Для многих вы - пример настоящих патриотов, настоящих мужчин, у которых слово не расходится с делом. Желаю вам здоровья, дальнейших успехов в вашей общественной деятельности и огромного личного счастья. Вы всё это заслужили, - сказал глава города.
Участники встречи обсудили дальнейшие городские мероприятия, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Так, сегодня, 14 февраля, в школе № 20 открывается памятная доска погибшему Николаю Ищенко. 15 февраля в 17:00 в городском драмтеатре начнётся памятный вечер, посвящённый этой дате, а в субботу 16 февраля в 10:00 у памятного знака воинам-интернационалистам, погибшим в военных конфликтах мирного времени, начнётся митинг с торжественной церемонией возложения цветов.
Обсуждая актуальные темы жизни Северодвинска, гости отметили, что в городе много возможностей для дополнительного образования детей. Игорь Скубенко добавил, что скоро их для развития талантов подрастающего поколения станет ещё больше.
- Мы получили федеральное финансирование на сумму 72 миллиона рублей на оборудование для пяти технозон детского кванториума. Летом на муниципальные деньги мы отремонтируем второй корпус ЦЮНТТ, где они разместятся. В современных комфортных условиях ребята смогут заниматься творчеством, развивать свои способности.
Афганцы поделились своими планами военно-просветительской работы. Они продолжат проводить уроки мира в школах, выступать на родительских собраниях, участвовать в общегородских культурных мероприятиях. Они поблагодарили администрацию за то, что в центре развития НКО им выделили дополнительное помещение под военно-патриотический музей, куда каждый день приходят с экскурсиями школьники и военнослужащие.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)