Как не предать Христа. Православие против йоги

Любое занятие йогой погружает человека в восточную нехристианскую религиозность. Такая мысль прозвучала на встрече в миссионерском апологетическом центре «Ихтис» при Успенском храме Архангельска.
Участники беседы поговорили, можно ли совмещать веру во Христа и увлечение восточными практиками. Одна из гостей встречи поделилась личной историей духовных поисков — она заинтересовалась христианством после того, как стала вникать в йогу. Сейчас женщина хочет понять, как относится Православная Церковь к этим занятиям.
«В индуизме есть разные стадии посвящения, — отметил один из гостей встречи, сектовед Денис Данилов. — Любой опыт йоги — это уже некая степень посвящения. Не секрет, что определенными техниками дыхания можно достичь состояния, когда критическое мышление пропадает, сознание расширяется и человек теряет способность сосредотачиваться на чем-либо. В этот момент его можно переформатировать — вложить против воли определенные религиозные убеждения, которые он изначально не хотел принимать».
Общественник отметил, что границу между физическими упражнениями и духовными практиками в йоге провести невозможно, потому что это учение пантеистическое. Оно предполагает единый путь изменения человека. Физические упражнения имеют религиозный смысл, они служат ступенями более широкого и общего духовного восхождения.
Эту мысль поддержал модератор встречи, руководитель «Ихтиса» священник Кирилл Кочнев: «Человек в йоге ищет духовности, поэтому выбирает именно эти занятия, а не лечебную физкультуру. Я консультировался с одной женщиной, которая сама прошла через разные восточные практики. Она общалась с сертифицированными инструкторами йоги. Все они говорят, что любой человек, занимающийся йогой, проходит духовные практики, а не только делает физические упражнения».
По словам отца Кирилла, заниматься йогой православный христианин не может: «Это равносильно отречению от Спасителя. Вспомним первые века после Рождества Христова. Десятки тысяч мучеников пострадали за то, что не хотели уважать языческих богов. А ведь требовалось лишь формально признать римский пантеон, который запросто мог вбирать в себя даже Христа наравне с идолами. Нет! Мученики стояли до конца, они не признавали никого, кроме Христа, не желали совершать никаких действий по отношению к богам пантеона, даже формальных. Мученики отдавали себя на растерзание львам, на распятия и сожжения, лишь бы не предать Господа!»
Отец Кирилл напомнил, что Сам Спаситель говорил о невозможности поклонения одновременно двум господам, Богу и мамоне: «Мамона — это не только богатство, но и вообще поклонение земному. Здоровье относится к этому же. Если ты готов ради здоровья приступить духовные принципы — ты отказываешься от веры во Христа. Какая связь между Богом и велиаром?»
Священник привел в пример опыт архимандрита Софрония (Сахарова), который в молодости семь лет занимался йогой. И не просто физическими упражнениями, но и глубокой медитацией. Впоследствии он покаялся в этом и уверовал во Христа, а со временем стал монахом на Святой Горе, учеником преподобного Силуана Афонского.
Люди зачастую ищут в йоге то, что можно найти в других увлечениях, продолжил дискуссию Денис Данилов: «Есть те, кто ищет здоровья и красоты, а есть экспериментаторы, "сталкеры". Они ищут форму нестандартного поведения в обществе. Для таких людей я бы предложил взять соску в рот и пройтись по Троицкому проспекту. Или встать напротив памятника Козьмы Пруткова и начать декламировать его же тексты. Внешнего эффекта от этого будет гораздо больше. Возьмите Евангелие от Марка — вы увидите такой образец нестандартного поведения, что дальше идти не надо. Христос вам все это покажет! И вы поймете, что здоровье и красота вещи относительные. Когда я преподавал единоборства, то говорил ребятам, что через год или два можно потерять все навыки, рано или поздно мы придем к возрасту, когда эти умения будут утрачены в силу нашей природы. Но останется навсегда терпение, внимание, уважение и любовь друг к другу. Эти добродетели перейдут вместе с нами в Царство Небесное. Йога таит в себе искушение, работа с безличной энергией фокусирует человека на себе, ограничивает его лишь собственными потребностями».
По словам Дениса Данилова, за вывеской «восточных практик» могут скрываться страшные вещи. В 2007-2008 годуах в Архангельске тоталитарная секта «Ашрам Шамбалы» вербовала десятки молодых девушек через занятия йогой. Четыре девушки разорвали связи со своими родными и уехали из Архангельска неизвестно куда. Организатор секты Константин Руднев был посажен на 11 лет за распространение наркотиков и изнасилования. Благодаря усилиям нескольких сектоведов и журналистов деятельность секты в Архангельске была остановлена.
(по материалам Архангельской епархии)