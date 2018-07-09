Реальное милосердие: Приют для бездомных в... архангельской квартире

Прихожанка архангельского Александро-Невского храма Вера Костылева устроила из своей квартиры приют для бездомных женщин.
Так называемая «социальная квартира» существует уже четыре года, там нашли крышу над головой более десятка женщин не только из Архангельска, но и со всей России и СНГ.
«У нас много женщин, оставшихся без жилья, а приют при нашем храме только мужской, — рассказала Вера Костылева. — Поэтому у нас появился проект "Социальная квартира". Это моя квартира, она двухкомнатная, я там жила одна — дети уехали. По благословению отца Феодосия (Нестерова) я принимаю в гости бездомных женщин, они живут в одной комнате, а я — в другой».
По словам Веры Костылевой, первой поселилась в социальной квартире восьмидесятилетняя беженка с Украины. Она прожила полгода, социальная служба Александро-Невского храма помогла сделать ей прописку, российское гражданство и пенсию. Из-за болезни женщина оказалась в психиатрической больнице, там сейчас и находится — ее навещают волонтеры социальной службы.
«В июне 2016 года поселилась одна женщина, иногородняя, которая попала в секту "Преображение". Она восстановила паспорт, прожила два месяца и уехала домой. Сейчас у нее все хорошо, мы дружим. В 2010 году я привезла свою тетю, которой 80 лет. Она стала жертвой махинации и осталась без квартиры, со сломанной шейкой бедра и безумная. Прожила у меня девять месяцев. Год назад помогла девушке из Новосибирска. Мы связались с ее сестрой, помогли деньгами — она уехала к себе. Чужие люди постоянно стали у меня жить с начала 2016 года», — рассказала Вера Дмитриевна.
Сейчас у прихожанки две соседки. Ольга — слепая женщина, которой храмовая служба помогает восстановить документы, и Инна — она работала сторожем и жила в сторожке, которую недавно разобрали, и женщине было некуда идти.
«Инна обратилась в ночлежку на Попова, 40, но там можно оставаться только на ночь, жить нельзя. Ей посоветовали идти к нам. Зимой Инна обморозила ноги и пережила ампутацию пальцев», — рассказала о соседке Вера Костылева.
По словам Веры Дмитриевны, женщины ладят между собой, а еще у них есть общее хобби — вязание: «Мы все дружно вяжем носочки на благотворительную ярмарку. А Инна еще пишет стихи: "Носки и варежки мы вяжем, хотим бездомным мы помочь, ведь мы из них и тоже знаем, что без тепла душе не смочь"».
Подробнее о деятельности социальной службы можно узнать в группе ВКонтакте «Общественная организация "Дорога жизни"». В ней размещается информация о благотворительных мероприятиях, социальных проектах Александро-Невского храма, целевых сборах денег и просьбы о помощи.
(по материалам Архангельской епархии)